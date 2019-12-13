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Жизнь

Электроопору в Приамурье починили черной изолентой и пластырями

Поврежденную электроопору в городе Зея Амурской области «отремонтировали» с помощью изоленты, скотча и нескольких лейкопластырей, сообщает «Зея.Вестник» в своем Instagram.

Электроопора. Починили пластырем.
Электроопора. Починили пластырем.
instagram.com/zvestnik.

Местные жители шутят, что бетонная электроопора теперь как новенькая и простоит «лет триста». Также советуют приложить подорожник и на всякий случай, чтобы наверняка, помазать трещины зеленкой.

Примечательно, что аварийная конструкция находится рядом с одной из городских школ.

На фотографии отреагировали «Амурские электрические сети», пишет местное издание.

«На сегодня запланирована замена поврежденной железобетонной опоры. Предполагаем, что была повреждена автомобилем, который с места ДТП скрылся. Вчера было проведено обследование», — сообщает электросетевая компания.

В организации также отметили, что столб представлял смертельную опасность для горожан. И посоветовали в таких случаях обращаться непосредственно в компанию, а не размещать фото в пабликах.

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