Электроопору в Приамурье починили черной изолентой и пластырями

Местные жители шутят, что бетонная электроопора теперь как новенькая и простоит «лет триста». Также советуют приложить подорожник и на всякий случай, чтобы наверняка, помазать трещины зеленкой.
Примечательно, что аварийная конструкция находится рядом с одной из городских школ.
На фотографии отреагировали «Амурские электрические сети», пишет местное издание.
«На сегодня запланирована замена поврежденной железобетонной опоры. Предполагаем, что была повреждена автомобилем, который с места ДТП скрылся. Вчера было проведено обследование», — сообщает электросетевая компания.
В организации также отметили, что столб представлял смертельную опасность для горожан. И посоветовали в таких случаях обращаться непосредственно в компанию, а не размещать фото в пабликах.