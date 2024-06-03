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Жизнь

Елена Блиновская подала заявление о банкротстве

Елена Блиновская обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом, сообщает РБК.

О том, что Елена Блиновская планирует подать заявление о банкротстве, стало известно еще в январе от ее адвоката. По данным следствия, блогер не выплатила 918 млн рублей налогов за период с 2019 по 2021 год, а общая сумма задолженности, включая штрафы, составляет 1,4 млрд рублей.

Заявление о банкротстве было подано 31 мая и в настоящее время находится на рассмотрении в первой инстанции.

24 апреля адвокат заявила, что блогер готова возместить ущерб по налогам, а также отметила, что организатор марафонов не против заключить мировое соглашение с Федеральной налоговой службой.

В мае информация о намерении Блиновской объявить о своем банкротстве была опубликована в Федресурсе.

Ранее сообщалось, что Блиновскую оставили в СИЗО еще на три месяца.

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