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Елена Фаст поможет справиться с любой проблемой и даст совет, что делать

Иногда на сложную ситуацию в семье или на работе нужно посмотреть иными глазами, чтобы разобраться в проблемах. Для этого нужен свежий взгляд со стороны. Его может помочь сделать Елена Фаст — эксперт по коммуникациям, психолог и филолог, разрешитель конфликтов.

Предоставлено рекламодателем

Елена известна в Барнауле как организатор крупных деловых мероприятий, специалист по брендингу — личному или корпоративному. В любом случае она учит человека или компанию быть здоровыми и успешными.

«Как выскочить из рутины и стать человеком, жизни которого вы позавидуете сами? Где найти силы и мотивацию для этого? Я готова выслушать вас, задать пару вопросов — и вы примете решение. Или не примете. Но это будет ваш выбор. И это будет осознанно», — говорит Елена Фаст.

Сессия с экспертом будет полезна, если:

  • вы попали в бесконечный круг, бег по которому не остановить,
  • семья разваливается, а вы не можете изменить обстоятельства,
  • отношения с близкими ухудшаются, а вы не знаете, как их наладить и стоит ли пробовать.

После сессии вы почувствуете уверенность и выберете одно действие, которое сможет изменить ситуацию.

Встречаемся по адресу: г. Барнаул Пр. Социалистический 109, оф. 204

Связаться с Еленой Фаст очень просто: 8−905−987−6656 (WhatsApp, Telegram).

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