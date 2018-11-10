Елена Темникова рассказала поклонникам о своей болезни

Поле того, как в СМИ появилась информации о наркозависимсти Елены Темниковой, певица решила рассказать о том, что у нее аутоиммунное заболевание.

«У меня аутоиммунное. И, как побочка, проблемы с кожей на лице. И это самая легкая побочка. Её можно пережить и побороть», — написала певица в Instagram.

Телеграмм-каналы и паблики обсуждали тему резко появившихся проблем с кожей на лице, ее называли кокаиновозависимой. Певица, по ее словам, долго игнорировала сообщения, но сдалась после звонка плачущей мамы.

«Любая лаборатория на планете может взять мои волосы (или что там нужно) и констатировать, что я никогда ничего в жизни не употребляла», — отметила Темникова и пригрозила, что распространявшими сплетни СМИ будет заниматься ее команда адвокатов.

Певица призвала поклонников не пугаться и заверила, что ее состояние заметно улучшается.