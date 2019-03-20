Елена Ваенга отменила концерты в четырех городах из-за болезни

Российская певица Елена Ваега отменила концерты в в Сызрани, Самаре, Саратове и Волгограде из-за болезни. «Нечем петь», — написала она на своей странице в Инстаграм .

Ваенга сообщила, что «сильно заболела». Однако написала, что даты проведения отмененных концертов сообщит уже на этой неделе. «Вернусь и все спою» — пообещала певица.

Поклонники Ваенги разволновались, но быстро успокоились, когда поняли, что здоровью артистки ничего страшного не угрожает. Пользователи, побывавшие на концерте Ваенги в Ульяновске, подтвердили, что петь ей было «нечем» уже тогда, пишет «Пятый канал».

Это не первый случай, когда 42-летняя певица поделилась с поклонниками новостями о проблемах со здоровьем. Например, в конце 2018 года она публиковала в соцсетях видео из больничной палаты, на котором было видно, что у артистки перебинтована рука. Ваенга дала понять, что находится в реанимации, и порекомендовала подписчикам жалеть только об уходящем времени, пишет Газета.ру.