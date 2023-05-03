3 мая
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Жизнь

Елене Блиновской грозит арест из-за кураторов, которые проводят марафоны без нее

Блогеру Елене Блиновской помимо домашнего ареста грозит отправление в СИЗО из-за активной деятельности ее кураторов. Об этом сообщает ТАСС.

Елена Блиновская
Елена Блиновская
Скриншот YouTube

На данный момент Блиновская заключена под домашний арест и не может пользоваться интернетом и социальными сетями из-за запрета суда.

Однако кураторы ее «марафонов желаний» продолжают вести активную деятельность и набирать новые группы. Журналисты Telegram-канала Baza убедились в этом.

Они записались на трехмесячный курс, заплатив за него 10 тыс. рублей. Кураторы обещают присылать видеозаписи и голосовые сообщения Блиновской на постоянной основе. И даже заверили, что к осени Блиновская будет лично присутствовать на марафонах.

Из-за активности кураторов блогера могут заключить под стражу за нарушение запретов.

Адвокат Сергей Жорин отмечает, что для начала суд должен допросить кураторов марафонов и верифицировать принадлежность аккаунтов, где была размещена соответствующая информация. На основании полученной информации должно быть принято решение об ужесточении мер Блиновской.

Что произошло?

По делу Елены Блиновской возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что блогер в 2019—2021 годах не заплатила налоги на 918 млн рублей. Она легализовала полученные доходы при помощи различных финансовых операций, сообщают РИА Новости.

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