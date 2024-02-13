13 февраля
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Жизнь

Елену Блиновскую отказались освободить из СИЗО

Блогер оказалась там из-за несоблюдения домашнего ареста.

Елена Блиновская
Елена Блиновская
Скриншот YouTube

SHOT сообщает, что сама Блиновская рассказала, как арест изменил ее семью.

На заседании она присутствовала по видеосвязи, где расплакалась говоря о детях.

"Я мать четырех детей, я преподаю в вузе, у меня есть награды и медали за помощь СВО. Сейчас дети начали болеть. Для меня это тяжело. Мы наказываем меня и моих детей", — заявила Блиновская.

Но суд принял решение и оставил блогера в изоляторе.

Ранее сообщалось, что блогеру Блиновской разрешили пользоваться салоном красоты в СИЗО.

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