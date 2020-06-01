Елизавета II верхом на пони появилась перед публикой впервые с начала карантина

На снимках — Елизавета II верхом на 14-летнем пони по кличке Ферн.

Фото сделаны в последние выходные мая в парке в Виндзоре.

???? The Queen is pictured riding Fern - a 14 year old Fell Pony - in Windsor Home Park this weekend. pic.twitter.com/z9DUnW9yB3 — The Royal Family (@RoyalFamily) May 31, 2020

Катание на домашней лошади стало для британского монарха первым появлением на публике с момента введения карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса нового типа, пишет LBC News.

На прогулку королева нарядилась в твидовый жакет, рейтузы, яркий шарф, белые перчатки и ботинки, пишет News.ru. В прошлый раз Елизавета II попадала в объектив камеры 19 марта, когда уезжала в Виндзорский замок из Букингемского дворца.