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Жизнь

Елизавета II верхом на пони появилась перед публикой впервые с начала карантина

Букингемский дворец опубликовал свежие фотографии королевы Великобритании.

Великобритания.
Великобритания.
СС0

На снимках — Елизавета II верхом на 14-летнем пони по кличке Ферн.

Фото сделаны в последние выходные мая в парке в Виндзоре.

Катание на домашней лошади стало для британского монарха первым появлением на публике с момента введения карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса нового типа, пишет LBC News.

На прогулку королева нарядилась в твидовый жакет, рейтузы, яркий шарф, белые перчатки и ботинки, пишет News.ru. В прошлый раз Елизавета II попадала в объектив камеры 19 марта, когда уезжала в Виндзорский замок из Букингемского дворца.

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