Елки-иголки. Как выбрать главный символ Нового года

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, на что обращать внимание при покупке новогодней ёлки. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В ведомстве советуют приобретать живую ёлку на городском ёлочном базаре или в лесничестве.

«Покупать ёлки „с рук“, у так называемых „чёрных лесорубов“, незаконно. Чтобы избежать покупки незаконно вырубленной ёлки, приобретайте дерево только в официальных точках продаж, при наличии у продавца договора с питомником елей о покупке деревьев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лучше всего идти за ёлкой в двадцатых числах декабря, так дерево не осыпется на новогодних праздниках. Проследите, чтобы у ели был ровный и толстый ствол без трещин, а ветви — гибкие.

«Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. Ударьте стволом дерева о землю или слегка потрясите ёлку — если иголки сильно осыпаются, это плохой признак. Разотрите несколько хвоинок в ладонях — должен ощущаться характерный запах хвои», — отметили в ведомстве.

Также специалисты советуют постепенно адаптировать дерево к теплу. Поместите его на два-три часа в прохладное место, например, на балкон.