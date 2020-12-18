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Жизнь

Елки-иголки. Как выбрать главный символ Нового года

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, на что обращать внимание при покупке новогодней ёлки. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Маска на елке. Новый год.
Маска на елке. Новый год.
CC0

В ведомстве советуют приобретать живую ёлку на городском ёлочном базаре или в лесничестве.

«Покупать ёлки „с рук“, у так называемых „чёрных лесорубов“, незаконно. Чтобы избежать покупки незаконно вырубленной ёлки, приобретайте дерево только в официальных точках продаж, при наличии у продавца договора с питомником елей о покупке деревьев», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лучше всего идти за ёлкой в двадцатых числах декабря, так дерево не осыпется на новогодних праздниках. Проследите, чтобы у ели был ровный и толстый ствол без трещин, а ветви — гибкие.

«Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. Ударьте стволом дерева о землю или слегка потрясите ёлку — если иголки сильно осыпаются, это плохой признак. Разотрите несколько хвоинок в ладонях — должен ощущаться характерный запах хвои», — отметили в ведомстве.

Также специалисты советуют постепенно адаптировать дерево к теплу. Поместите его на два-три часа в прохладное место, например, на балкон.

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