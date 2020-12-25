Елки-иголки! Тест: что вы знаете о главном новогоднем дереве

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Если представить Новый год без корпоратива еще возможно, то без елки — просто никак. А что мы знаем об этом дереве, кроме «в лесу родилась» и «зимой и летом одним цветом»? Наш тест поможет проверить!
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