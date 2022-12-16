Елки-палки. Алтай стал лидером Сибири по росту незаконных рубок леса

Щепки летят
Исполняющий обязанности начальника департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу Константин Николайченко признал, что проблема не решена в Томской области и Хакасии, а также в обоих Алтаях.
Как рассказали altapress.ru в ведомстве, прирост объема незаконных рубок составил:
- По Республике Алтай: +172%;
- По Республике Хакасия: +43,5%;
- По Алтайскому краю: +13%;
- По Томской области: +7,5%.
Заместитель начальника отдела лесного контроля и надзора на землях обороны и безопасности Алексей Трепов объяснил ситуацию в Республике Алтай эффектом низкой базы и ростом выявляемости нарушений.
Алексей Трепов,
замначальника отдела лесного контроля:
Прежде всего, в этом регионе имеются определенная кадровая проблема. Приходят новые люди, уходят старые специалисты. Возможно, выявление большего количества нарушений связано с тем, что активизировалась деятельность лесничеств.
Он добавил, что Алтай — не самый лесистый регион и увеличение рубок в 1,7 раза в абсолютных цифрах составило всего 3000 кубометров. «Если сравнивать с Иркутской областью, то это капля в море», — резюмировал Трепов.
«Черных» лесорубов все меньше
Вместе с тем, в целом ситуация по Сибири складывается оптимистичная. Совокупный объем незаконных рубок леса в СФО по сравнению с прошлым годом сократился на 30%.
По словам Константина Николайченко, самих эпизодов рубок выявлено на 19% меньше, чем годом ранее. Сокращение объема произошло в шести регионах округа:
- Республика Тыва: -54%
- Иркутская область: -52%
- Кузбасс: -41%
- Омская область: -20%
- Новосибирская область: -9%
- Красноярский край: -2,5%
По мнению Алексея Трепова, снижению поспособствовало внедрение непрерывного дистанционного мониторинга лесов, рост парка лесопатрульной техники, а также использование беспилотников и фотоловушек.
Отрасль в цифрах:
В 2022 году мониторингом охвачено 111 лесничеств СФО или 91,9 млн га. Это на 26−27% больше, чем в предыдущем году. Всего в округе насчитывается около 300 млн га леса. В текущем году выявлено 2515 эпизодов незаконных рубок, их совокупный объем составил 221 тыс. кубометров.
Из лесу елочку взяли мы домой
Отдельным направлением в преддверии Нового года становится вырубка елей. На 12 декабря в Сибири было продано 18 378 елей. Зарегистрировано восемь фактов незаконных рубок, в ходе которых было срублено 336 елей и других хвойных деревьев. Совокупный ущерб составил 55,7 млн рублей. В правоохранительные органы направлены материалы для возбуждения уголовных дел.
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!