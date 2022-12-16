Елки-палки. Алтай стал лидером Сибири по росту незаконных рубок леса

Объем незаконных рубок леса в Республике Алтай вырос вдвое. Небольшой прирост наблюдается также и в Алтайском крае.

Щепки летят

Исполняющий обязанности начальника департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу Константин Николайченко признал, что проблема не решена в Томской области и Хакасии, а также в обоих Алтаях.

Как рассказали altapress.ru в ведомстве, прирост объема незаконных рубок составил:

По Республике Алтай: +172%;

По Республике Хакасия: +43,5%;

По Алтайскому краю: +13%;

По Томской области: +7,5%.

Заместитель начальника отдела лесного контроля и надзора на землях обороны и безопасности Алексей Трепов объяснил ситуацию в Республике Алтай эффектом низкой базы и ростом выявляемости нарушений.

Алексей Трепов,

замначальника отдела лесного контроля:

Прежде всего, в этом регионе имеются определенная кадровая проблема. Приходят новые люди, уходят старые специалисты. Возможно, выявление большего количества нарушений связано с тем, что активизировалась деятельность лесничеств.

Он добавил, что Алтай — не самый лесистый регион и увеличение рубок в 1,7 раза в абсолютных цифрах составило всего 3000 кубометров. «Если сравнивать с Иркутской областью, то это капля в море», — резюмировал Трепов.

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Вместе с тем, в целом ситуация по Сибири складывается оптимистичная. Совокупный объем незаконных рубок леса в СФО по сравнению с прошлым годом сократился на 30%.

По словам Константина Николайченко, самих эпизодов рубок выявлено на 19% меньше, чем годом ранее. Сокращение объема произошло в шести регионах округа:

Республика Тыва: -54%

Иркутская область: -52%

Кузбасс: -41%

Омская область: -20%

Новосибирская область: -9%

Красноярский край: -2,5%

По мнению Алексея Трепова, снижению поспособствовало внедрение непрерывного дистанционного мониторинга лесов, рост парка лесопатрульной техники, а также использование беспилотников и фотоловушек.

Отрасль в цифрах: В 2022 году мониторингом охвачено 111 лесничеств СФО или 91,9 млн га. Это на 26−27% больше, чем в предыдущем году. Всего в округе насчитывается около 300 млн га леса. В текущем году выявлено 2515 эпизодов незаконных рубок, их совокупный объем составил 221 тыс. кубометров.

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Из лесу елочку взяли мы домой

Отдельным направлением в преддверии Нового года становится вырубка елей. На 12 декабря в Сибири было продано 18 378 елей. Зарегистрировано восемь фактов незаконных рубок, в ходе которых было срублено 336 елей и других хвойных деревьев. Совокупный ущерб составил 55,7 млн рублей. В правоохранительные органы направлены материалы для возбуждения уголовных дел.