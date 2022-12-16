16 декабря
﻿
Жизнь

Елки-палки. Алтай стал лидером Сибири по росту незаконных рубок леса

Объем незаконных рубок леса в Республике Алтай вырос вдвое. Небольшой прирост наблюдается также и в Алтайском крае.

Бревна.
Бревна.
СС0

Щепки летят

Исполняющий обязанности начальника департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу Константин Николайченко признал, что проблема не решена в Томской области и Хакасии, а также в обоих Алтаях.

Как рассказали altapress.ru в ведомстве, прирост объема незаконных рубок составил:

  • По Республике Алтай: +172%;
  • По Республике Хакасия: +43,5%;
  • По Алтайскому краю: +13%;
  • По Томской области: +7,5%.

Заместитель начальника отдела лесного контроля и надзора на землях обороны и безопасности Алексей Трепов объяснил ситуацию в Республике Алтай эффектом низкой базы и ростом выявляемости нарушений.

Алексей Трепов,
замначальника отдела лесного контроля:

Прежде всего, в этом регионе имеются определенная кадровая проблема. Приходят новые люди, уходят старые специалисты. Возможно, выявление большего количества нарушений связано с тем, что активизировалась деятельность лесничеств.

Он добавил, что Алтай — не самый лесистый регион и увеличение рубок в 1,7 раза в абсолютных цифрах составило всего 3000 кубометров. «Если сравнивать с Иркутской областью, то это капля в море», — резюмировал Трепов.

В зимнем лесу. Много снега.
В зимнем лесу. Много снега.
СС0

«Черных» лесорубов все меньше

Вместе с тем, в целом ситуация по Сибири складывается оптимистичная. Совокупный объем незаконных рубок леса в СФО по сравнению с прошлым годом сократился на 30%.

По словам Константина Николайченко, самих эпизодов рубок выявлено на 19% меньше, чем годом ранее. Сокращение объема произошло в шести регионах округа:

  • Республика Тыва: -54%
  • Иркутская область: -52%
  • Кузбасс: -41%
  • Омская область: -20%
  • Новосибирская область: -9%
  • Красноярский край: -2,5%

По мнению Алексея Трепова, снижению поспособствовало внедрение непрерывного дистанционного мониторинга лесов, рост парка лесопатрульной техники, а также использование беспилотников и фотоловушек.

Отрасль в цифрах:

В 2022 году мониторингом охвачено 111 лесничеств СФО или 91,9 млн га. Это на 26−27% больше, чем в предыдущем году. Всего в округе насчитывается около 300 млн га леса. В текущем году выявлено 2515 эпизодов незаконных рубок, их совокупный объем составил 221 тыс. кубометров.

Установка снежного городка и елки к наступающему 2004 году.
Установка снежного городка и елки к наступающему 2004 году.
Михаил Хаустов.

Из лесу елочку взяли мы домой

Отдельным направлением в преддверии Нового года становится вырубка елей. На 12 декабря в Сибири было продано 18 378 елей. Зарегистрировано восемь фактов незаконных рубок, в ходе которых было срублено 336 елей и других хвойных деревьев. Совокупный ущерб составил 55,7 млн рублей. В правоохранительные органы направлены материалы для возбуждения уголовных дел.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость