Елочка, не гори: алтайские МЧСники рассказали, как безопасно украсить дом к Новому году

В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю рассказали, как подготовить главный атрибут Нового года, чтобы он радовал, а не представлял опасность.

Елку нужно закрепить на устойчивом основании, вдали от электроприборов. Ее ветви не должны касаться потолка и стен, а само дерево — не загораживать проход.

Дети и домашние животные могут находиться рядом с новогодней красавицей только в присутствии взрослых.

Нельзя зажигать на елке свечи и бенгальские огни, использовать самодельные электрические гирлянды. Оставлять включенные в сеть гирлянды без присмотра опасно, напоминают в МЧС.

«Используйте электрические гирлянды заводского изготовления, на упаковке которых есть знак сертификации пожарной безопасности! При возникновении запаха дыма следует немедленно обесточить электроприбор. Если же вилка гирлянды начала плавиться, необходимо выключить автоматы в электрощите», — сообщают они.

Если елка все-таки загорелась, ее нужно повалить на пол, забросать песком или полить водой, потом накрыть мокрой плотной тканью — полотенцем, одеялом, покрывалом.

Также в МЧС посоветовали не держать праздничное дерево в доме до лета — высохшая елка крайне пожароопасна.