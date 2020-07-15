Эмоции на грани истерики. Почему жители Алтайского края обращаются за помощью к нам, а не в службу судебных приставов

В редакцию altapress.ru 7 июля приехала жительница Барнаула Лидия Скопинцева — в прошлом предприниматель и бухгалтер, а с осени 2019 года — пенсионер. Вполне здравомыслящая и разбирающаяся в юридических вопросах женщина рассказала, что уперлась в глухую стену во взаимоотношениях с судебными приставами. Они по какой-то своей логике списывают со счета Скопинцевой пенсию, и остановить этот процесс женщина не имеет возможности. Как, впрочем, и подать иск в суд для защиты своих прав.

СМИ, по словам Скопинцевой, для нее последняя в стране инстанция. Пришлось помочь женщине, мы обратились за комментарием в УФССП и теперь рассказываем, как в главный офис приставов попадают на прием в неприемный день и причем здесь ковидный пиар.

«Блок-пост» на Пушкина , 17

Служба судебных приставов во время пандемии стала одним из самых закрытых ведомств в стране. В Алтайском крае организация, у которой находится свыше 1 млн (!) исполнительных производств, в марте решила максимально закрыться от инфекции — прием граждан по личным вопросам был остановлен. В июне его якобы частично возобновили по вторникам и четвергам, но у altapress.ru есть основания полагать, что это не совсем так.

Приемный день в службе судебных приставов Алтайского края. ИД «Алтапресс»

Понятно, что при объеме работ в 1 млн «постсудебных историй» в любом учреждении неизбежны недочеты, сбои и ошибки. В случае с судебными приставами ситуация максимально обостряется тем, что все эти факты касаются, пожалуй, самых главных для граждан благ — денежных средств и имущества.

Приставы в период пандемии постарались по полной перевести взаимоотношения с «клиентами» в онлайн-формат. Людей, у которых до сих пор нет доступа в интернет, сориентировали на собственные «горячие» телефонные линии. А на входе в главное здание регионального УФССП на ул. Пушкина, 17 поставили «блок-пост». То есть граждане-должники и не только со своими эмоциями на грани истерики остались где-то за пределами этих защитных линий.

Приемный день в службе судебных приставов Алтайского края. ИД «Алтапресс»

Одна из таких многочисленный ситуаций как раз и произошла с Лидией Скопинцевой.

«Холодные» телефоны

В бытность предпринимателем Скопинцева выиграла сложный спор с антимонопольной службой, поэтому знает, как изложить юридическую суть ситуации. В редакцию altapress.ru она привезла копии документов, на их основании старается объяснить, что с ней и ее пенсией сейчас не так.

При этом Лидия Скопинцева, что называется, на нервном взводе — она приехала в altapress.ru из краевого управления ФССП на ул. Пушкина, 17, где дальше охраны ее вновь не пустили.

По словам женщины, все попытки дозвониться на «горячие» телефоны федеральной были безрезультатны: в подтверждение она демонстрирует мобильник с неотвеченными исходящими вызовами на номера УФССП — 636−349, 295−935, 66−66−42…

Запрос редакции в адрес УФССП. ИД «Алтапресс»

Из копий документов судебных приставов видно, что согласно исполнительному производству № 3116/19/22018, возбужденному в августе 2016 года, со Скопинцевой подлежали взысканию 18 тыс. рублей.

О том, что из пенсии будут ежемесячно удерживать по 20% Лидия Скопинцева, по ее словам, узнала не от самих приставов, а из уведомлений Пенсионного фонда РФ. В частности стало известно, что 29 октября 2019 года соответствующее постановление также за номером № 3116/19/22018 издала пристав-исполнитель Исакова.

Процесс пошел — Пенсионный фонд «автоматом» удерживал пятую часть пенсии Скопинцевой.

Осталась еще должна

Однако 18 декабря прошлого года пристав-исполнитель Койнов подписывает еще одно постановление — с аналогичным номером и на ту же сумму.

Приемный день в службе судебных приставов Алтайского края. ИД «Алтапресс»

Наконец, в мае 2020 года еще одно постановление-клон выходит из-под пера пристава Крюковой, но уже на сумму 8033 рубля. А на банковскую карту Скопинцевой наложены ограничения.

По состоянию на день, когда Лидия Скопинцева побывала в редакции altapress.ru, с ее пенсии были удержаны более 31,6 тыс. рублей, и останавливать этот процесс, по всей видимости, никто не планировал.

«Сейчас на их сайте появилась информация о том, что я должна еще 5 тыс. рублей», — сказала женщина.

Она говорит, что логичное с ее стороны действие — подача иска в суд в отношении УФСCП — невозможно: все исходные документы по исполнительному производству 2016 года и другая необходимая информация есть в кабинетах на Пушкина, 17, куда ни пройти, ни проникнуть, ни дозвониться невозможно.

Приемный день в службе судебных приставов Алтайского края. ИД «Алтапресс»

9 июля редакция направила запрос в адрес главного судебного пристава края Дмитрия Лабутина.

Понимая, что только со слов гостьи редакции и предоставленных ею копий документов картина не является полной, мы попросили прокомментировать ситуацию и «при имеющейся возможности, согласовать встречу уполномоченного лица УФССП со Скопицевой для разрешения вопроса по существу».

Но на прием Скопинцева не попала. С этого момента началось самое неожиданное.

Понедельник — это не вторник

Уже на следующий новый пресс-секретарь управления Полина Жданова разослала в местные СМИ приглашение принять участие 13 июля в так называемом пресс-подходе. Тема: личный прием граждан в период действующих ограничений.

Приемный день в службе судебных приставов Алтайского края. ИД «Алтапресс»

Ясно, что Лидия Скопинцева со своим примером могла отлично «вписаться» в это мероприятие: приставы реально помогают как минимум консультацией реальному человеку, телекамеры и пишущие журналисты получают «героиню» материала, а краевое УФССП — порцию хорошей «прессы».

Скопинцева в это время по личным делам находилась в Кемерове, но ради такого случая была готова приехать.

Впрочем, эту идею в УФССП вообще не поддержали. Пресс-секретарь пояснила, что 13 июля, на которое запланирован пресс-подход, является понедельником — не приемным днем. А в государственном ведомстве со Скопинцевой никто из сотрудников точно не сможет пообщаться вне очереди и в неположенный день.

Приемный день в службе судебных приставов Алтайского края. ИД «Алтапресс»

Журналистам же только покажут и расскажут, как на такой прием попасть в будущем.

Картинка для прессы

«Героев» для публикации журналисты 13 июля, конечно, нашли.

Дама глубоко пенсионного возраста рассказала съемочной группе, что, проживая в доме с печным отоплением, получила исполнительный лист за долги по отоплению газовому. И она пришла за ответом на вопрос: «Как так?!» Пришла потому, что дома у нее интернета нет.

Приемный день в службе судебных приставов Алтайского края. ИД «Алтапресс»

Другая жительница села приехала, чтобы выяснить, за что с ее карты списали деньги, которые родственники собрали на поминки утонувшего недавно сына. Она здесь же звонила на некую «горячую линию», пока не закончились деньги на мобильном.

Эти и другие посетители, как и Лидия Скопинцева, попасть в здание на ул. Пушкина, 17 шансов не имели. День-то — неприемный.

А внутри творилось чудо! Все «окна» для обслуживания посетителей были заняты. Журналисты увидели, как интеллигентного вида дамы и молодые люди чинно общались с максимально корректными сотрудниками службы судебных приставов. Одна из посетительниц с готовностью сказала, что заехала решить вопрос по автомобилю и дала хороший отзыв о работе приставов. Так она стала героиней сюжета для местного ТВ.

Приемный день в службе судебных приставов Алтайского края. ИД «Алтапресс»

Пресс-секретарь УФССП Алтайского края Полина Жданова заверила altapress.ru, что все эти люди у «окон» не являются сотрудниками ведомства. У этих граждан были талоны на ближайшие дни и они работают с приставами в индивидуальном порядке.

На момент подготовки публикации ответ на запрос из краевого управления службы судебных приставов в редакцию altapress.ru не поступил.

Лидия Скопинцева, которая больше не знает, где и как еще можно доказывать свою правоту, вечером 14 июля сообщила: «Судя по информационной базе Пенсионного фонда, два постановления приставов в отношении меня не аннулированы. Сейчас наступит 5 августа, и они опять спишут деньги…».

Начальник отдела по работе с обращениями граждан УФССП Алтайского края Лидия Симонова 13 июля в эфире телеканала «Толк» сообщила, что «вопросы незамедлительного характера» решаются службой удаленно в течение суток и рекомендовала звонить на «горячую линию» — 29−59−46.

Надеемся, что Лидия Симонова захочет разобраться в безобразной ситуации с рядовым жителем Алтайского края Лидией Скопинцевой и позвонит в нашу редакцию. Ведь федеральные чиновники должны помогать людям, не правда ли?