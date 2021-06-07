7 июня
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Жизнь

Энергетики на неделю аварийно перекроют улицу в центре Барнаула

Энергетики вынуждены перекрыть ул. Деповскую в Барнауле до 14 июня, предупредили в администрации города.

Ул. Деповская в Барнауле.
Ул. Деповская в Барнауле.
Скриншот Яндекс.Карты

Проезд будет полностью закрыт с 08:00 8 июня до 24:00 14 июня на проезжей части Деповской в районе домов № 21−19. Специалисты меняют на участке 427 км магистральных тепловых сетей.

Трубопроводы 1964 года постройки и находятся в монолитном проходном канале. Это позволяет проводить ремонт без земляных работ, а копать специалисты вынуждены только частично.

В процессе ремонта энергетики внесли в технологию работ изменения: они приняли решение не менять железобетонные плиты перекрытия под дорогой пр. Строителей, так как они оказались пригодны к эксплуатации.

«Именно поэтому разрытие специалисты подрядной организации проводили только на трамвайных линиях проспекта, где кроме тепловых сетей, была необходима и замена конструкций канала», — говорят в мэрии.

Потом выяснилось, что энергетикам нужно больше места, чтобы протащить трубы в проходном канале. Поэтому они вынуждены на семь дней аварийно остановить движение на улице Деповской.

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