Энергетиков Алтай-Кокса поздравили с профессиональным праздником

На теплоэлектроцентрали Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) прошло торжественное собрание, посвященное Дню энергетика.

Руководители предприятия поздравили заводчан-энергетиков и вручили им награды. Четыре сотрудника удостоились почетных грамот Министерства промышленности и энергетики Алтайского края и благодарностей краевого Законодательного собрания, еще 26 получили городские и корпоративные награды.

День энергетика. ОАО «Алтай-Кокс»

Фоторепортаж с Дня энергетика можно посмотреть по ссылке

Благодаря теплоэлектроцентрали и другим подразделениям энергетического комплекса, Алтай-Кокс обеспечен всеми видами энергоресурсов собственного производства. Кроме этого, завод снабжает тепло- и электроэнергией население Заринска и успешно функционирует на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

День энергетика. ОАО «Алтай-Кокс» День энергетика. ОАО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com