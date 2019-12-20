Энергетиков Алтай-Кокса поздравили с профессиональным праздником

Руководители предприятия поздравили заводчан-энергетиков и вручили им награды. Четыре сотрудника удостоились почетных грамот Министерства промышленности и энергетики Алтайского края и благодарностей краевого Законодательного собрания, еще 26 получили городские и корпоративные награды.
Фоторепортаж с Дня энергетика можно посмотреть по ссылке
Благодаря теплоэлектроцентрали и другим подразделениям энергетического комплекса, Алтай-Кокс обеспечен всеми видами энергоресурсов собственного производства. Кроме этого, завод снабжает тепло- и электроэнергией население Заринска и успешно функционирует на оптовом рынке электроэнергии и мощности.
Справка
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.
Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru
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