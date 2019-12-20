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Энергетиков Алтай-Кокса поздравили с профессиональным праздником

На теплоэлектроцентрали Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) прошло торжественное собрание, посвященное Дню энергетика.

День энергетика.
День энергетика.
ОАО "Алтай-Кокс"

Руководители предприятия поздравили заводчан-энергетиков и вручили им награды. Четыре сотрудника удостоились почетных грамот Министерства промышленности и энергетики Алтайского края и благодарностей краевого Законодательного собрания, еще 26 получили городские и корпоративные награды.

День энергетика.
День энергетика.
ОАО «Алтай-Кокс»

Фоторепортаж с Дня энергетика можно посмотреть по ссылке

Благодаря теплоэлектроцентрали и другим подразделениям энергетического комплекса, Алтай-Кокс обеспечен всеми видами энергоресурсов собственного производства. Кроме этого, завод снабжает тепло- и электроэнергией население Заринска и успешно функционирует на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

День энергетика.
День энергетика.
ОАО «Алтай-Кокс»
День энергетика.
День энергетика.
ОАО «Алтай-Кокс»

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com/ru

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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