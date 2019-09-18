«Энергичные стихи» представлены читателю

Сборник «Энергичные стихи» — это уникальное издание для детей младшего школьного возраста. По инициативе энергетиков, детская писательница Елена Ожич талантливо зарифмовала правила обращения с электричеством в интересные, познавательные стихи. После выхода книги из печати у энергетиков появился еще один инструмент для работы по профилактике электротравматизма с детьми. «Энергичные стихи» впервые были представлены в самой популярной и любимой многими поколениями краевой детской библиотеке. Здесь прошла встреча с автором, и состоялся необычный урок по электробезопасности.

— Сегодня в нашей библиотеке прошло интересное и полезное мероприятие, — делится впечатлениями директор Людмила Санкина. — Ребята не только в очередной раз смогли пообщаться с любимой писательницей, но и узнали много нового и полезного о правилах обращения с электричеством. Это важно, уметь рассказать детям необходимые знания разными способами. Формат викторин и конкурсов, в которых участвовали ребята, а также чтение таких необычных «энергичных» стихов, правильно рассчитан именно на такую возрастную категорию.

— К созданию «Энергичных стихов» я подходила не только как детская писательница, но и как мама — рассказывает Елена Ожич. — Хотелось, чтобы детям было читать интересно. А главное — чтобы информация, необходимая для их безопасности запомнилась надолго.

Энергетики передали библиотеке необходимое количество экземпляров для того, чтобы такая книга появилась в каждом районе Алтайского края. А ребята, присутствующие на встрече, получили в подарок по книжке с автографом автора.