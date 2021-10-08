Энергия знаний и вдохновения: как в Барнауле прошел второй «Женский клуб»

6 октября в Алтайской краевой библиотеке им. Шишкова состоялась вторая встреча «Женского клуба» от издательского дома «Алтапресс». В библиотеке собрались влиятельные бизнесвумен, руководительницы известных компаний и общественно-значимые персоны.

Библиотека — не случайное место встречи. Ведь «Шишковка» давно стала не просто хранилищем книг, а уникальным медиа-пространством, в котором проводятся увлекательные развлечения на любой вкус.

Гости «Женского клуба» смогли познакомиться с некоторыми из них: прогуляться с экскурсией по святая святых — книгохранилищу — и познакомиться с местным «привидением»; поиграть в настольную игру про алтайское краеведение и сфотографироваться со средневековым мечом; пройтись по музыкальному залу библиотеки и на слух угадать название русских писателей на китайском языке. В общем и целом — получить настоящую энергию знаний.

В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин

Также в библиотеке есть Литературный театр — прекрасным представительницам бизнеса был показан спектакль по рассказам Шукшина, который поразил публикe на книжной выставке во Франкфурте.

В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин слайд 3

«Женский клуб» посетили звездные гости. Художник Николай Зайков рассказал, как ему несколько лет удается проводить самую масштабную за Уралом биеннале современного искусства «Аз.Арт». Он отметил, что в этом году на выставке было больше работ женщин-художников, чем мужчин.

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В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин

Необычными инсталляциями удивляли прекрасных дам клуба спонсоры встречи. Ювелирная компания «Александров и К» представили уникальные 70-килограммовые жеоды с кристаллами внутри.

В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин

«Это геотермальное образование, которое приехало к нам из Бразилии. Полости в известковых породах заполняются кремнеземом — и он кристаллизуется в такие шикарные вещи. Стоит такая жеода миллион рублей», — рассказал о необычной находке генеральный директор компании Евгений Александров.

В зоне от провайдера «Ростелеком» все могли посмотреть, какими устройствами должен быть оснащен по-настоящему умный дом.

В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин

Генеральный директор клинического лечебно-реабилитационного центра «Территория здоровья» Светлана Харченко рассказала, как с помощью инновационных технологий вернуть здоровье и красоту.

«Мы оказываем помощь пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, перенесшим инсульт и коронавирусную инфекцию. В этом году мы начали помогать женщинам после рака молочной железы. Кроме этого, были открыты многопрофильная поликлиника и отделение медицинской косметологии», — поделилась новостями гендиректор центра.

В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин

Барнаульская предпринимательница Анна Усова презентовала свою книгу «Книга для ваших открытий». По ее словам, книга создана с любовью и благодарность к себе, родителям, мужу, Творцу, природе, близким и друзьям.

В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин

Гостей в фуршетной зоне угощали шеф-повар Алексей Шеффер, Музей шоколадного мастерства и Логовская сыроварня.

В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин

В конце встречи по традиции были разыграны подарки и сертификаты от партнёров мероприятия.

В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин В Барнауле прошел второй «Женский клуб». Дмитрий Лямзин

* Мероприятие состоялось с учетом требований Роспотребнадзора