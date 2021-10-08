Энергия знаний и вдохновения: как в Барнауле прошел второй «Женский клуб»

В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
Библиотека — не случайное место встречи. Ведь «Шишковка» давно стала не просто хранилищем книг, а уникальным медиа-пространством, в котором проводятся увлекательные развлечения на любой вкус.
Гости «Женского клуба» смогли познакомиться с некоторыми из них: прогуляться с экскурсией по святая святых — книгохранилищу — и познакомиться с местным «привидением»; поиграть в настольную игру про алтайское краеведение и сфотографироваться со средневековым мечом; пройтись по музыкальному залу библиотеки и на слух угадать название русских писателей на китайском языке. В общем и целом — получить настоящую энергию знаний.
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
Также в библиотеке есть Литературный театр — прекрасным представительницам бизнеса был показан спектакль по рассказам Шукшина, который поразил публикe на книжной выставке во Франкфурте.
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
«Женский клуб» посетили звездные гости. Художник Николай Зайков рассказал, как ему несколько лет удается проводить самую масштабную за Уралом биеннале современного искусства «Аз.Арт». Он отметил, что в этом году на выставке было больше работ женщин-художников, чем мужчин.
Бизнес-леди узнали о новых цифровых и небанковских сервисах банка ВТБ.
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
Необычными инсталляциями удивляли прекрасных дам клуба спонсоры встречи. Ювелирная компания «Александров и К» представили уникальные 70-килограммовые жеоды с кристаллами внутри.
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
«Это геотермальное образование, которое приехало к нам из Бразилии. Полости в известковых породах заполняются кремнеземом — и он кристаллизуется в такие шикарные вещи. Стоит такая жеода миллион рублей», — рассказал о необычной находке генеральный директор компании Евгений Александров.
В зоне от провайдера «Ростелеком» все могли посмотреть, какими устройствами должен быть оснащен по-настоящему умный дом.
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
Генеральный директор клинического лечебно-реабилитационного центра «Территория здоровья» Светлана Харченко рассказала, как с помощью инновационных технологий вернуть здоровье и красоту.
«Мы оказываем помощь пациентам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, перенесшим инсульт и коронавирусную инфекцию. В этом году мы начали помогать женщинам после рака молочной железы. Кроме этого, были открыты многопрофильная поликлиника и отделение медицинской косметологии», — поделилась новостями гендиректор центра.
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
Барнаульская предпринимательница Анна Усова презентовала свою книгу «Книга для ваших открытий». По ее словам, книга создана с любовью и благодарность к себе, родителям, мужу, Творцу, природе, близким и друзьям.
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
Гостей в фуршетной зоне угощали шеф-повар Алексей Шеффер, Музей шоколадного мастерства и Логовская сыроварня.
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В конце встречи по традиции были разыграны подарки и сертификаты от партнёров мероприятия.
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
В Барнауле прошел второй «Женский клуб».
Дмитрий Лямзин
* Мероприятие состоялось с учетом требований Роспотребнадзора