Энергоотряд готов к работе

Студенты вузов Алтайского края записались на лето в Энергоотряд филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») — «Алтайэнерго». В июле 46 ребят приступят к освоению практических навыков в подразделениях крупнейшей электросетевой компании региона.

Каждый год количество желающих стать участниками Энергоотряда заметно растет. Слава об уникальном проекте МРСК Сибири из года в год передается в студенческом сообществе. Участие в нем — отличная возможность для студентов получить практические навыки, узнать все тонкости профессии. На полтора месяца ребята становятся настоящими сотрудниками «Алтайэнерго».

За это время им предстоит познакомиться с большой энергетикой, усвоить основы рабочих специальностей, научиться разбираться в программных комплексах. С каждым бойцом Энергоотряда заключается срочный трудовой договор, по окончании которого все получат заработную плату. Как правило, после такой практики следующий учебный год энергоотрядовцы начинают уже с полным осознанием того, какую важную и нужную профессию они выбрали.

В Энергоотряде-2019 будут нести трудовую вахту студенты из Алтайского государственного технического университета имени Ивана Ползунова, Рубцовского индустриального института. В этом году впервые к этому студенческому энергетическому движению присоединились и ребята из Алтайского государственного аграрного университета.

Старт Энергоотряда-2019 состоится 1 июля. После официального открытия, получив спецодежду, обувь, средства индивидуальной защиты, сдав экзамен по электробезопасности, ребята разъедутся к местам работы — в районы электрических сетей и технические службы производственных отделений. Территории всегда определяются с учетом их пожеланий.