Енотов жамкать нельзя. Как выживают зоопарки Барнаула после запрета трогать животных

Что изменилось
Контакт теперь запрещен. По новым правилам, в зоопарках для каждого животного должны создать специальную зону, куда не будут пускать посетителей. Зверей нельзя брать на руки и заходить к ним в клетки. Изменения в законе коснутся зоопарков, зоосадов, дельфинариев, океанариумов и цирков.
А точно ли животных нельзя трогать
Не точно. Директор крупнейшего барнаульского зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев, ссылаясь на разъяснения Минприроды, объяснил, что физический контакт с животными в мини-зоопарках категорически запрещен. Но есть лазейка.
Сергей Писарев,
директор зоопарка «Лесная сказка»:
Животных можно трогать во время зрелищных мероприятий, потому что в таком случае это не постоянный контакт в течение всего дня, а только определенное короткое время.
Но такие мероприятия тоже должны проводиться при наличии недоступной для людей зоны с укрытиями для животных.
Сергей Писарев,
директор зоопарка «Лесная сказка»:
Что будет, если взять человека и целый день жать, мять, гладить? Кому это понравится? У нас в «Лесной сказке» так: животное должно самостоятельно выбирать, подойти или нет. Если звери не хотят — заходят в домик. Контакт же может быть не только физический, но и эмоциональный. Если животное не хочет подходить — вы не имеете права нарушать его свободу. Это и предусмотрено теперь в законодательстве.
Животные, которые могут быть допущены до физического контакта с посетителями
- Лошади, ослы, мулы и лошаки.
- Крупный рогатый скот (коровы, зебу, буйволы, яки).
- Олени (пятнистые олени, северные олени, лани).
- Верблюды, ламы, альпаки.
- Свиньи.
- Мелкий рогатый скот (овцы, козы).
- Собаки и кошки.
- Пушные звери (хорьки, нутрии, кролики).
- Мелкие грызуны (белки, декоративные крысы, декоративные мыши, морские свинки, хомяки, песчанки, дегу, шиншиллы).
- Ежи.
- Птицы (воробьинообразные, голубеобразные, гусеобразные, курообразные, попугаеобразные, мелкие совы).
- Мелкие неядовитые пресмыкающиеся животные.
- Мелкие неядовитые земноводные животные.
- Неядовитые членистоногие животные.
- Аквариумные рыбы, моллюски.
Кто будет отстаивать звериные права
Соответствующие органы. По словам Писарева, за соблюдением закона будет следить ветеринарная служба, природоохранная прокуратура и Россельхознадзор. Они встанут на защиту животных и смогут карать зоопарки, если те не выполняют требования.
Сергей Писарев,
директор зоопарка «Лесная сказка»:
В некоторых регионах уже начали проводить проверки. Это преждевременно. Зоопаркам дали два года на устранение всех недочетов.
Справка
Устранить недочеты и в обязательном порядке получить лицензию зоопарки должны до 1 января 2022 года.
Запрещен ли теперь допинг
Допинг запрещен. В законе уточнены пункты, предусматривающие гуманное отношение к животным и запрет на жестокое обращение с ними. К примеру, применение лекарственных препаратов в целях повышения эффективности зверей (бодрости, работоспособности) не допускается.
Почему так долго тянули
Из-за традиционной для бюрократии неразберихи. Проект закона «Об ответственном обращении с животными» был внесен в Госдуму еще в 2010 году. В первом чтении его приняли в 2011-м, а потом документ долгое время пылился на полке. И только в конце 2018 года был подписан президентом Владимиром Путиным.
Поправок, к которым призывали защитники животных, пришлось ждать еще два года.
Как отреагировали на нововведения в Барнауле
Поменяли старый формат. В краевой столице функционировало несколько контактных зоопарков. Мы побывали в двух. Один — «Теремок» в ТРЦ «Арена», второй — «Мадагаскар» в ТРЦ Galaxy. После вступления в силу новых положений в законе в обоих зоопарках теперь трогать животных нельзя — посетители могут только смотреть и фотографировать.
«Теремок» заклеил слово «контактный» на вывеске, оставив только «зоопарк». А «Мадагаскар» в ТРЦ Galaxy теперь называется выставкой-продажей животных.
Софья Куликова,
заведующая приютом «Ласка»:
Такие зоопарки — просто бизнес, который ориентирован на привлечение клиентов и получение прибыли. Поэтому основная забота — посетители, а не животные, которые постоянно испытывают стресс и не видят солнца. Какая разница, как это назвать — выставка-продажа или еще как-то. Сменить название — просто способ обойти требования закона.
Кто должен следить за посетителями
Сами сотрудники. Сергей Писарев подчеркнул, что в контактных зоопарках должны работать контролеры. «Лезть руками в клетки запрещено. Люди должны сами понимать, что это нельзя делать не только из-за новых правил, но и потому, что это просто опасно», — объяснил он.
К слову, когда на глазах корреспондента altapress.ru посетители «Мадагаскара» попытались достать енота через прутья клетки, работники их не остановили.
Снизился ли поток клиентов
Да, снизился. Владелица мини-зоопарка «Теремок» Елена Харитонова рассказала, что к вступлению в силу нового закона они готовились еще с прошлого года. Специальные зоны (домики и укрытия) у них существовали всегда, но контакт с животными был разрешен.
По словам Елены, сейчас из-за того, что трогать зверей теперь запрещено, клиентов стало значительно меньше.
«Конечно, к нам приходили, чтобы погладить животное, подержать его на руках. Приводили много детей с инвалидностью, контакт с животными был для них как терапия», — рассказывает сотрудница зоопарка «Теремок».
Как будут выживать зоопарки
С трудом. Потеря интереса, возросшие затраты, необходимость получить лицензию — все это не лучшим образом отразится на рентабельности бизнеса.
Елена Харитонова,
владелица мини-зоопарка «Теремок»:
У нас содержатся мини-пиги, кролики, рептилии, енот, обезьянка. Они живут в лучших условиях. А создать эти условия очень дорого. Как теперь окупать затраты — не знаю. Сейчас главная цель для нас — получить лицензию.