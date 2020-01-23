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Енотов жамкать нельзя. Как выживают зоопарки Барнаула после запрета трогать животных

Зоозащитников, предпринимателей и посетителей зоопарков и цирков взбудоражили вступившие в силу 1 января 2020 года поправки в Закон «Об ответственном обращении с животными». Теперь бизнес, который использует зверей в культурно-зрелищных целях, должен оборудовать помещения специальными зонами и запретить клиентам трогать животных. Посещаемость так называемых контактных зоопарков упала, а родители недоумевают, почему их чаду нельзя «пожамкать енотов». Как нововведения повлияли на работу барнаульских зоопарков — в материале altapress.ru.

Енот в барнаульском зоопарке.
Енот в барнаульском зоопарке.
altapress.ru

Что изменилось

Контакт теперь запрещен. По новым правилам, в зоопарках для каждого животного должны создать специальную зону, куда не будут пускать посетителей. Зверей нельзя брать на руки и заходить к ним в клетки. Изменения в законе коснутся зоопарков, зоосадов, дельфинариев, океанариумов и цирков.

А точно ли животных нельзя трогать

Не точно. Директор крупнейшего барнаульского зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев, ссылаясь на разъяснения Минприроды, объяснил, что физический контакт с животными в мини-зоопарках категорически запрещен. Но есть лазейка.

Сергей Писарев,
директор зоопарка «Лесная сказка»:

Животных можно трогать во время зрелищных мероприятий, потому что в таком случае это не постоянный контакт в течение всего дня, а только определенное короткое время.

Львица Ая в барнаульском зоопарке.
Львица Ая в барнаульском зоопарке.
altapress.ru

Но такие мероприятия тоже должны проводиться при наличии недоступной для людей зоны с укрытиями для животных.

Сергей Писарев,
директор зоопарка «Лесная сказка»:

Что будет, если взять человека и целый день жать, мять, гладить? Кому это понравится? У нас в «Лесной сказке» так: животное должно самостоятельно выбирать, подойти или нет. Если звери не хотят — заходят в домик. Контакт же может быть не только физический, но и эмоциональный. Если животное не хочет подходить — вы не имеете права нарушать его свободу. Это и предусмотрено теперь в законодательстве.

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Животные, которые могут быть допущены до физического контакта с посетителями

  • Лошади, ослы, мулы и лошаки.
  • Крупный рогатый скот (коровы, зебу, буйволы, яки).
  • Олени (пятнистые олени, северные олени, лани).
  • Верблюды, ламы, альпаки.
  • Свиньи.
  • Мелкий рогатый скот (овцы, козы).
  • Собаки и кошки.
  • Пушные звери (хорьки, нутрии, кролики).
  • Мелкие грызуны (белки, декоративные крысы, декоративные мыши, морские свинки, хомяки, песчанки, дегу, шиншиллы).
  • Ежи.
  • Птицы (воробьинообразные, голубеобразные, гусеобразные, курообразные, попугаеобразные, мелкие совы).
  • Мелкие неядовитые пресмыкающиеся животные.
  • Мелкие неядовитые земноводные животные.
  • Неядовитые членистоногие животные.
  • Аквариумные рыбы, моллюски.

Кто будет отстаивать звериные права

Соответствующие органы. По словам Писарева, за соблюдением закона будет следить ветеринарная служба, природоохранная прокуратура и Россельхознадзор. Они встанут на защиту животных и смогут карать зоопарки, если те не выполняют требования.

Серый волк в барнаульском зоопарке зимой.
Серый волк в барнаульском зоопарке зимой.
Анна Зайкова

Сергей Писарев,
директор зоопарка «Лесная сказка»:

В некоторых регионах уже начали проводить проверки. Это преждевременно. Зоопаркам дали два года на устранение всех недочетов.

Справка

Устранить недочеты и в обязательном порядке получить лицензию зоопарки должны до 1 января 2022 года.

Запрещен ли теперь допинг

Допинг запрещен. В законе уточнены пункты, предусматривающие гуманное отношение к животным и запрет на жестокое обращение с ними. К примеру, применение лекарственных препаратов в целях повышения эффективности зверей (бодрости, работоспособности) не допускается.

Пеликаны в барнаульском зоопарке зимой.
Пеликаны в барнаульском зоопарке зимой.
Анна Зайкова

Почему так долго тянули

Из-за традиционной для бюрократии неразберихи. Проект закона «Об ответственном обращении с животными» был внесен в Госдуму еще в 2010 году. В первом чтении его приняли в 2011-м, а потом документ долгое время пылился на полке. И только в конце 2018 года был подписан президентом Владимиром Путиным.

Поправок, к которым призывали защитники животных, пришлось ждать еще два года.

Как отреагировали на нововведения в Барнауле

Поменяли старый формат. В краевой столице функционировало несколько контактных зоопарков. Мы побывали в двух. Один — «Теремок» в ТРЦ «Арена», второй — «Мадагаскар» в ТРЦ Galaxy. После вступления в силу новых положений в законе в обоих зоопарках теперь трогать животных нельзя — посетители могут только смотреть и фотографировать.

Зоопарк &quot;Теремок&quot;.
Зоопарк «Теремок».
altapress.ru
Зоопарк &quot;Мадагаскар&quot;.
Зоопарк «Мадагаскар».
altapress.ru

«Теремок» заклеил слово «контактный» на вывеске, оставив только «зоопарк». А «Мадагаскар» в ТРЦ Galaxy теперь называется выставкой-продажей животных.

Софья Куликова,
заведующая приютом «Ласка»:

Такие зоопарки — просто бизнес, который ориентирован на привлечение клиентов и получение прибыли. Поэтому основная забота — посетители, а не животные, которые постоянно испытывают стресс и не видят солнца. Какая разница, как это назвать — выставка-продажа или еще как-то. Сменить название — просто способ обойти требования закона.

Кто должен следить за посетителями

Сами сотрудники. Сергей Писарев подчеркнул, что в контактных зоопарках должны работать контролеры. «Лезть руками в клетки запрещено. Люди должны сами понимать, что это нельзя делать не только из-за новых правил, но и потому, что это просто опасно», — объяснил он.

Енот барнаульском зоопарке зимой.
Енот барнаульском зоопарке зимой.
Анна Зайкова

К слову, когда на глазах корреспондента altapress.ru посетители «Мадагаскара» попытались достать енота через прутья клетки, работники их не остановили.

Снизился ли поток клиентов

Да, снизился. Владелица мини-зоопарка «Теремок» Елена Харитонова рассказала, что к вступлению в силу нового закона они готовились еще с прошлого года. Специальные зоны (домики и укрытия) у них существовали всегда, но контакт с животными был разрешен.

По словам Елены, сейчас из-за того, что трогать зверей теперь запрещено, клиентов стало значительно меньше.

Зоопарк &quot;Теремок&quot;.
Зоопарк «Теремок».
altapress.ru

«Конечно, к нам приходили, чтобы погладить животное, подержать его на руках. Приводили много детей с инвалидностью, контакт с животными был для них как терапия», — рассказывает сотрудница зоопарка «Теремок».

Как будут выживать зоопарки

С трудом. Потеря интереса, возросшие затраты, необходимость получить лицензию — все это не лучшим образом отразится на рентабельности бизнеса.

Елена Харитонова,
владелица мини-зоопарка «Теремок»:

У нас содержатся мини-пиги, кролики, рептилии, енот, обезьянка. Они живут в лучших условиях. А создать эти условия очень дорого. Как теперь окупать затраты — не знаю. Сейчас главная цель для нас — получить лицензию.

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