Енотов жамкать нельзя. Как выживают зоопарки Барнаула после запрета трогать животных

Зоозащитников, предпринимателей и посетителей зоопарков и цирков взбудоражили вступившие в силу 1 января 2020 года поправки в Закон «Об ответственном обращении с животными». Теперь бизнес, который использует зверей в культурно-зрелищных целях, должен оборудовать помещения специальными зонами и запретить клиентам трогать животных. Посещаемость так называемых контактных зоопарков упала, а родители недоумевают, почему их чаду нельзя «пожамкать енотов». Как нововведения повлияли на работу барнаульских зоопарков — в материале altapress.ru.

Что изменилось

Контакт теперь запрещен. По новым правилам, в зоопарках для каждого животного должны создать специальную зону, куда не будут пускать посетителей. Зверей нельзя брать на руки и заходить к ним в клетки. Изменения в законе коснутся зоопарков, зоосадов, дельфинариев, океанариумов и цирков.

А точно ли животных нельзя трогать

Не точно. Директор крупнейшего барнаульского зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев, ссылаясь на разъяснения Минприроды, объяснил, что физический контакт с животными в мини-зоопарках категорически запрещен. Но есть лазейка.

Сергей Писарев,

директор зоопарка «Лесная сказка»:

Животных можно трогать во время зрелищных мероприятий, потому что в таком случае это не постоянный контакт в течение всего дня, а только определенное короткое время.

Львица Ая в барнаульском зоопарке. altapress.ru

Но такие мероприятия тоже должны проводиться при наличии недоступной для людей зоны с укрытиями для животных.

Сергей Писарев,

директор зоопарка «Лесная сказка»:

Что будет, если взять человека и целый день жать, мять, гладить? Кому это понравится? У нас в «Лесной сказке» так: животное должно самостоятельно выбирать, подойти или нет. Если звери не хотят — заходят в домик. Контакт же может быть не только физический, но и эмоциональный. Если животное не хочет подходить — вы не имеете права нарушать его свободу. Это и предусмотрено теперь в законодательстве.

Читать далее Животные , которые могут быть допущены до физического контакта с посетителями Лошади , ослы , мулы и лошаки.

ослы мулы и лошаки. Крупный рогатый скот ( коровы , зебу , буйволы , яки).

коровы зебу буйволы яки). Олени ( пятнистые олени , северные олени , лани).

пятнистые олени северные олени лани). Верблюды , ламы , альпаки.

ламы альпаки. Свиньи.

Мелкий рогатый скот ( овцы , козы).

овцы козы). Собаки и кошки.

Пушные звери ( хорьки , нутрии , кролики).

хорьки нутрии кролики). Мелкие грызуны ( белки , декоративные крысы , декоративные мыши , морские свинки , хомяки , песчанки , дегу , шиншиллы).

белки декоративные крысы декоративные мыши морские свинки хомяки песчанки дегу шиншиллы). Ежи.

Птицы ( воробьинообразные , голубеобразные , гусеобразные , курообразные , попугаеобразные , мелкие совы).

воробьинообразные голубеобразные гусеобразные курообразные попугаеобразные мелкие совы). Мелкие неядовитые пресмыкающиеся животные.

Мелкие неядовитые земноводные животные.

Неядовитые членистоногие животные.

Аквариумные рыбы , моллюски.

Кто будет отстаивать звериные права

Соответствующие органы. По словам Писарева, за соблюдением закона будет следить ветеринарная служба, природоохранная прокуратура и Россельхознадзор. Они встанут на защиту животных и смогут карать зоопарки, если те не выполняют требования.

Серый волк в барнаульском зоопарке зимой. Анна Зайкова

Сергей Писарев,

директор зоопарка «Лесная сказка»:

В некоторых регионах уже начали проводить проверки. Это преждевременно. Зоопаркам дали два года на устранение всех недочетов.

Справка Устранить недочеты и в обязательном порядке получить лицензию зоопарки должны до 1 января 2022 года.

Запрещен ли теперь допинг

Допинг запрещен. В законе уточнены пункты, предусматривающие гуманное отношение к животным и запрет на жестокое обращение с ними. К примеру, применение лекарственных препаратов в целях повышения эффективности зверей (бодрости, работоспособности) не допускается.

Пеликаны в барнаульском зоопарке зимой. Анна Зайкова

Почему так долго тянули

Из-за традиционной для бюрократии неразберихи. Проект закона «Об ответственном обращении с животными» был внесен в Госдуму еще в 2010 году. В первом чтении его приняли в 2011-м, а потом документ долгое время пылился на полке. И только в конце 2018 года был подписан президентом Владимиром Путиным.

Поправок, к которым призывали защитники животных, пришлось ждать еще два года.

Как отреагировали на нововведения в Барнауле

Поменяли старый формат. В краевой столице функционировало несколько контактных зоопарков. Мы побывали в двух. Один — «Теремок» в ТРЦ «Арена», второй — «Мадагаскар» в ТРЦ Galaxy. После вступления в силу новых положений в законе в обоих зоопарках теперь трогать животных нельзя — посетители могут только смотреть и фотографировать.

Зоопарк «Теремок». altapress.ru Зоопарк «Мадагаскар». altapress.ru

«Теремок» заклеил слово «контактный» на вывеске, оставив только «зоопарк». А «Мадагаскар» в ТРЦ Galaxy теперь называется выставкой-продажей животных.

Софья Куликова,

заведующая приютом «Ласка»:

Такие зоопарки — просто бизнес, который ориентирован на привлечение клиентов и получение прибыли. Поэтому основная забота — посетители, а не животные, которые постоянно испытывают стресс и не видят солнца. Какая разница, как это назвать — выставка-продажа или еще как-то. Сменить название — просто способ обойти требования закона.

Кто должен следить за посетителями

Сами сотрудники. Сергей Писарев подчеркнул, что в контактных зоопарках должны работать контролеры. «Лезть руками в клетки запрещено. Люди должны сами понимать, что это нельзя делать не только из-за новых правил, но и потому, что это просто опасно», — объяснил он.

Енот барнаульском зоопарке зимой. Анна Зайкова

К слову, когда на глазах корреспондента altapress.ru посетители «Мадагаскара» попытались достать енота через прутья клетки, работники их не остановили.

Снизился ли поток клиентов

Да, снизился. Владелица мини-зоопарка «Теремок» Елена Харитонова рассказала, что к вступлению в силу нового закона они готовились еще с прошлого года. Специальные зоны (домики и укрытия) у них существовали всегда, но контакт с животными был разрешен.

По словам Елены, сейчас из-за того, что трогать зверей теперь запрещено, клиентов стало значительно меньше.

Зоопарк «Теремок». altapress.ru

«Конечно, к нам приходили, чтобы погладить животное, подержать его на руках. Приводили много детей с инвалидностью, контакт с животными был для них как терапия», — рассказывает сотрудница зоопарка «Теремок».

Как будут выживать зоопарки

С трудом. Потеря интереса, возросшие затраты, необходимость получить лицензию — все это не лучшим образом отразится на рентабельности бизнеса.

Елена Харитонова,

владелица мини-зоопарка «Теремок»: