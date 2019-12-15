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Жизнь

Зачастили. На барнаульском льду вновь выступит главная поп-группа России

В марте 2020 года во Дворце спорта «Титов-Арена» пройдет концерт группы «Руки вверх». Это уже второе выступление Сергея Жукова в Барнауле меньше, чем за год.

Концерт "Руки вверх" на барнаульской "Карандин-Арене"
Концерт "Руки вверх" на барнаульской "Карандин-Арене"
Дмитрий Лямзин

Концерт состоится 7 марта. Стоимость билетов варьируется от 1,5 до 3 тыс рублей.

«Новая программа, неизменные хиты, уникальные световые и видео инсталляции, специальные звездные гости концерта — все это на большом концерте в „Титов-Арене“», — говорится в афише «Руки Вверх».

Последний раз Сергей Жуков приезжал в Барнаул 10 апреля 2019 года, тогда его выступление с аншлагом прошло на «Карандин-Арене». Ледовый дворец вместил около 4 тыс зрителей.

Кто еще будет выступать?

На 14 февраля в «Титов-Арене» намечен концерт LOVE is Дискач 90-х. Организаторы предлагают вернуться к самым известным хитам группы «Краски» с Оксаной Ковалевской, напеть вместе с группой «Фактор 2» «Красавицу».

Следующим артистом, который выступит во Дворце спорта, станет Ирина Аллегрова. Ее концерт состоится 25 марта, цена билетов от 1,5 до 5 тыс. рублей.

Ирина Аллегрова.
Ирина Аллегрова.
www.instagram.com/irinaallegrovaofficial

К ретро-списку теперь добавился и «рэпчик»: 25 февраля в «Титов-Арене» пройдет концерт группы HammAli & Navai.

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