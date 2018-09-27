Эпатажная Рената Литвинова покорила поклонников сапогами-чулками

Известная актриса и режиссер Рената Литвинова покорила поклонников стильным нарядом: она примерила пальто из материала, напоминающего кожу крокодила, сапоги-чулки Vetements с принтом из цветных фотографий, а на голову повязала черный платок с белыми надписями.

Комментаторы признались в подписях к фото, что очарованы экстравагантным образом Ренаты. Выяснилось, что снимок сделан во дворе «Мосфильма».

«Чудо-женщина», «Да, богиня — она везде богиня», «Суперобраз», «Какая стройная, грациозная!», «Фантастика! Самая невероятная женщина», «Необыкновенная», «Инопланетянка», «Сапожки суперские!» — написали подписчики.

Нашлись и те, кому не понравился образ актрисы: «Вот если я так наряжусь, то буду просто дура-дурой, а тут сплошная гармония, воздух и вкус», «Одета как городская сумасшедшая».

Несмотря на все эксперименты со стилем, актриса чаще всего восхищает поклонников даже в «рабочей одежде», пишет mail.ru.