Эпатажная Рената Литвинова покорила поклонников сапогами-чулками

Комментаторы признались в подписях к фото, что очарованы экстравагантным образом Ренаты. Выяснилось, что снимок сделан во дворе «Мосфильма».
«Чудо-женщина», «Да, богиня — она везде богиня», «Суперобраз», «Какая стройная, грациозная!», «Фантастика! Самая невероятная женщина», «Необыкновенная», «Инопланетянка», «Сапожки суперские!» — написали подписчики.
Нашлись и те, кому не понравился образ актрисы: «Вот если я так наряжусь, то буду просто дура-дурой, а тут сплошная гармония, воздух и вкус», «Одета как городская сумасшедшая».
Несмотря на все эксперименты со стилем, актриса чаще всего восхищает поклонников даже в «рабочей одежде», пишет mail.ru.