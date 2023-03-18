18 марта
﻿
Жизнь

Эпатажные сапоги-телепузики за 190 тыс. рублей удивили пользователей в соцсетях

Бренд одежды Christian Cowan выпустил коллаборацию с популярным детским шоу «Телепузики», сообщает РБК.

Сапоги-телепузики.
Сапоги-телепузики.
christiancowan.com

Главная изюминка коллекции — кислотно-зеленые сапоги с головой телепузика Дипси.

Стоимость необычной яркой обуви — около 2,5 тыс. долларов или 190 тыс. рублей

Сапоги-телепузики.
Сапоги-телепузики.
christiancowan.com

Автор коллекции, британский дизайнер Кристиан Коуэн говорит, что вырос на телепузиках — шоу было популярно в начале 2000-х. В коллекции он выразил свою ностальгию по детству и страсть к моде.

Анонс новой обуви тоже оказался уникальным. Бренд опубликовал в соцсетях мем со звездой фильма «Дьявол носит Prada» Андреа Сакс, которая якобы пришла на работу в новой обуви. Без фотошопа не обошлось.

Сапоги-телепузики.
Сапоги-телепузики.
christiancowan.com

Ранее дизайнер с помощью нейросети показала, как может выглядеть Барнаул в будущем.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость