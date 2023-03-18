Эпатажные сапоги-телепузики за 190 тыс. рублей удивили пользователей в соцсетях

Главная изюминка коллекции — кислотно-зеленые сапоги с головой телепузика Дипси.

Стоимость необычной яркой обуви — около 2,5 тыс. долларов или 190 тыс. рублей

Сапоги-телепузики. christiancowan.com

Автор коллекции, британский дизайнер Кристиан Коуэн говорит, что вырос на телепузиках — шоу было популярно в начале 2000-х. В коллекции он выразил свою ностальгию по детству и страсть к моде.

Анонс новой обуви тоже оказался уникальным. Бренд опубликовал в соцсетях мем со звездой фильма «Дьявол носит Prada» Андреа Сакс, которая якобы пришла на работу в новой обуви. Без фотошопа не обошлось.

Сапоги-телепузики. christiancowan.com

Ранее дизайнер с помощью нейросети показала, как может выглядеть Барнаул в будущем.