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Жизнь

Эпатажный священнослужитель обозвал гражданских жен «бесплатными проститутками»

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками. Такое мнение выразил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов, передает «Интерфакс».

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«Неохота сказать „я бесплатная проститутка“, поэтому говорят: „у меня гражданский брак“. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает», — сказал протоиерей.

Священник отметил, что в России замужних женщин на миллионы больше, чем женатых мужчин. Он объяснил это тем, что многие мужчины женаты гражданским браком. По словам Смирнова, они не считают за жен тех, с кем живут таким образом.

«Ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда», — возмутился представитель РПЦ.

Ранее в феврале священник объяснил традицию освящать ядерное оружие. Он заявил, что это — спасение российского народа, его культуры и храмов. По его словам, Россия существует только благодаря ракетам — если бы не они, страну бы давно уничтожили.

«Нас спасают только ракеты, корабли, подводные лодки, оснащенные ядерным оружием. Если мы хотим исчезнуть, то пожалуйста… Это очень серьезно», — заявил Смирнов.

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