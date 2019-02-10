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Жизнь

Епископ новой церкви Украины не смог войти в русский монастырь на Афоне

Архимандрит Евлогий (Иванов), настоятель Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне не пустил епископа новой украинской церкви Павла Юристого в русский монастырь на Святой горе. Он закрыл монастырские ворота прямо перед делегацией, пишет Интерфакс.

Церковь. Молитва.
Церковь. Молитва.
СС0

Источники в Русской православной церкви сообщили агентству, что настоятель не позволил украинским священникам войти в храм и приложиться к мощам, пояснив, что в этой обители их не признают.

Накануне епископ Павел был принят в другом афонском монастыре — Пантократор, где насельники совершили с ним литургию и всенощную. Это были первые богослужения, совершенные афонскими монахами вместе с представителями церкви, недавно созданной на Украине в основном из представителей неканонических религиозных организаций.

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