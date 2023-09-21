«Эпоха больших перемен». Ученые обсудили проблемы безопасности в регионах Алтая и Центральной Азии

21 сентября в концертном зале АлтГУ открылся Международный научно-практический форум «Современный мир: устойчивость и безопасность в регионах Центральной Азии и Большого Алтая».

Новые вызовы

Пространство Большого Алтая включает в себя территории нескольких полиэтничных и многоконфессиональных государств: России, Монголии, Казахстана, Китая, Кыргызстана. Регион не имеет четких территориальных границ и связан многовековыми историческими, культурными корнями, традициями, которые обуславливают особенности существования и развития тюрко-монгольского мира.

Главная тема форума актуальна на сегодняшний день, как никогда — проблемы устойчивости и безопасности регионов Центральной Азии и Большого Алтая в современных условиях. Насущные вопросы обсуждали ученые России, Монголии, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.

«Мир меняется у нас на глазах. Уверен, с годами историки назовут это время «Эпохой больших перемен». Новые вызовы и новая реальность настойчиво стучатся к нам в двери, и мы должны достойно их встретить», - заявил один из гостей форума Владимир Шаманов, доктор технических наук, Герой России, депутат Госдумы РФ.

По словам ректора АлтГУ Сергея Бочарова, нынешний форум отличается не только научно-образовательной повесткой, но и политической. С докладами приехали выступить специалисты в области геополитики Ирина Абрамова, директор Института Африки, Самбалхундэв Хаш-Эрдэнэ, председатель Общества «Знание» Монголии, Равшан Назаров, ведущий научный сотрудник Института государства и права Академии наук Республики Узбекистан.

Специалисты обсудят, как в последнее время на жизнь регионов влияют геополитические процессы и как в этих условиях действует Россия. Также на форуме прозвучали доклады на темы "международное сотрудничество" и "новые форматы взаимодействия России с ближайшими соседями в Азии".

«Тема нашего форума не просто актуальна, но и злободневна. Мы видим, как с каждым днем меняются оценки происходящих событий. Буквально недавно закончился конфликт между Арменией и Азербайджаном при посредничестве российских миротворцев. А ведь он мог так или иначе затронуть государства Центральной Азии. Потому важно обсуждать подобные ситуации и понимать, как в этих условиях действует Россия», - сообщает Сергей Бочаров.

Международный научно-практический форум «Современный мир: устойчивость и безопасность в регионах Центральной Азии и Большого Алтая» Фото: Никита Кихтев. Пресс-служба АлтГУ

Человеческие отношения

Также активному сотрудничеству Алтая со странами ближнего зарубежья способствует его удачное географическое расположение, считает Игорь Степаненко, заместитель председателя правительства Алтайского края.

«Алтай находится практически в центре страны, что позволяет нам взаимодействовать с нашими соседями и с государствами ближнего зарубежья: Китаем и Монголией», - объясняет Степаненко.

По словам спикера, подобные форумы, как «Современный мир», позволяют обмениваться научным, культурным и экономическим опытом. Степаненко надеется наладить научное и социально-экономическое сотрудничество со странами-соседями. На сегодняшний день заключено несколько договоров со странами ближнего зарубежья, а также налажен обмен студентами.

«Хотя, конечно, в первую очередь, мы стараемся выстраивать не только экономические, но и человеческие отношения. Ведь взаимопонимание между государствами важнее всего», - заявил зам. председателя.

Международный научно-практический форум «Современный мир: устойчивость и безопасность в регионах Центральной Азии и Большого Алтая» Фото: Никита Кихтев. Пресс-служба АлтГУ

Форум «Современный мир»

Форум продлится два дня. Первое совещание прошло в стенах Алтайского государственного университета. 22 сентября заседания продолжатся на базе АлтГУ, АлтГПУ, АлтГТУ и Алтайского филиала РАНХиГС.

В первый день на форум пришло порядка 200 студентов и несколько десятков ученых и общественников, а онлайн подключились почти 1 тыс. человек.

Также на форуме подвели итоги конкурса научных работ. Было выявлено 15 победителей. Призовой фонд составил почти 3 млн рублей.