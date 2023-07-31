Скончался бывший ректор АлтГУ Валерий Миронов

На 83 году жизни скончался Валерий Леонидович Миронов - ректор АлтГУ с 1986 по 1997 годы, выдающийся советский и российский физик, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН.

Валерий Миронов умер 28 июля. Он лауреат Государственной премии СССР, награжден орденом Почета, нагрудным знаком «Почетный работник высшего образования России», имеет высокое звание «Заслуженный ветеран Сибирского отделения Российской Академии наук».

Во время работы ректором Валерий Леонидович многое сделал для развития науки и инфраструктуры АлтГУ. Во время его работы численность студентов увеличилась с 4,5 тыс. до 8,1 тыс., количество специальностей и направлений подготовки возросло с 9 до 35, докторов наук - с 11 до более чем 60.

При нем АлтГУ открыл магистратуру и докторантуру, организовал шесть диссертационных советов.

Именно при Миронове начали возводить главный корпус АлтГУ, уже привычную всем "свечку".

После ректорства до 2004 года он заведовал кафедрой радиофизики АлтГУ.