Эпоха «большой воды». Как Алтайский край переживает паводок и ждать ли разгула стихии

Паводковый период в Алтайском крае, несмотря на весьма тревожные прогнозы, проходит весьма стабильно. Об этом в один голос заявляют и специалисты-синоптики, и представители МЧС. Однако стихия — сущность непредсказуемая. О том, как Алтай переживает период весеннего половодья, — в материале altapress.ru.

Опасная диспозиция

Ранее неоднократно сообщалось, что аномально теплая и снежная зима-2019/20 заставила многих опасаться очень бурного и даже разрушительного паводка. Напомним, что в связи с этим в Алтайский край еще в конце февраля прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев, который обсудил паводковую обстановку в регионе и выяснил, насколько местные органы власти готовы к ней.

В ходе совещания с министром начальник алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер прямо говорил, что ситуацию в регионе можно назвать аномальной, и подчеркивал: за четверть века ничего подобного в крае не было.

Огромные снегозапасы, сформировавшиеся за зиму, местами превышали норму в два и более раза, а на выходе все это давало основания предполагать, что период весеннего половодья будет очень и очень непростым.

Мониторинг паводковой обстановки. 22.mchs.gov.ru

Впрочем, специалисты добавляли, что решающим фактором, который в конечном итоге обусловит то, как будет развиваться ситуация на практике, является погода.

Природный помощник

Сегодня можно констатировать, что именно фактическая погода, которая наблюдалась в Алтайском крае в марте и самом начале апреля, стала тем помощником, который так был необходим региону в условиях огромных запасов снега.

Говоря о том, как выглядит обстановка с паводком в Алтайском крае по состоянию на середину апреля, в отделе гидрологии алтайского ЦГМС редакции altapress.ru сообщили следующее: «Ситуация на реках Алтайского края сейчас характеризуется как спокойная. Уровни воды во вскрывшихся реках в данный момент падают. Можно говорить, что погода сыграла на руку и период весеннего половодья пока проходит довольно спокойно».

Мониторинг паводковой обстановки. 22.mchs.gov.ru

Высказываясь на это счет, главный синоптик Алтайского края Александр Люцигер уточняет: «В настоящее время гидрологическая ситуация выглядит стабильной. Могу сказать, что пока период половодья проходил без обострения, поскольку у нас было три последовательных периода потепления и похолодания, что позволило избежать обвального и резкого снеготаяния. В итоге снег в регионе сходил постепенно».

Впрочем, собеседник также подчеркнул, что фактическая погода как была, так и остается определяющим фактором в вопросе дальнейшего развития ситуации.

Александр Люцигер,

начальник алтайского ЦГМС:

— Период максимальных уровней воды в реках сейчас будет зависеть от температуры, которая установится в ближайшие два дня, а также от количества осадков.

Паводок на Алтае. Олег Богданов

Позиция МЧС

В региональном главке МЧС России относительно того, как выглядит паводковая обстановка в крае, также констатируют, что сегодня ситуация развивается весьма благоприятно.

По данным спасателей, в данный момент снег на территории Алтайского края сошел на 80%.

Что касается положения дел на водных объектах, то по этому поводу в экстренном ведомстве сообщили: «Ситуация на реках Алтайского края стабильная. Лед уже сошел повсеместно. Уровни воды демонстрируют небольшие колебания, но достижения опасных отметок в нынешних обстоятельствах не прогнозируется».

В то же время спасатели также акцентируют внимание на том, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от температуры воздуха и количества осадков.

Паводок в Затоне. barnaul.org

Когда закончится первая волна паводка

Несмотря на то что первая волна половодья в Алтайском крае не отметилась проблемами для региона, о ее завершении говорить еще рано.

Александр Люцигер,

начальник алтайского ЦГМС:

— Относительно окончания периода первой волны весеннего половодья в Алтайском крае пока рано говорить. Пока что мы пережили только период вскрытия основных рек.

По словам Александра Люцигера, в настоящее время правильнее говорить о том, что Алтайский край благополучно прошел лишь первый этап первой волны весеннего половодья.

Собеседник также добавил, что сегодня еще достаточно снега в Бийской зоне и в бассейне Чумыша.

Мониторинг паводковой обстановки. 22.mchs.gov.ru

Первая и вторая волны паводка Первая волна паводка в Алтайском крае проходит обычно в самом конце марта — середине апреля. Как правило, она сопряжена с активным снеготаянием и вскрытием рек. Второй этап паводка в нашем регионе наступает, как правило, в период с мая и до середины июня, когда начинает таять снег в предгорных и горных районах и прогнозируется значительный подъем уровня воды в крупных реках. Как показывает практика, для нашего региона куда более опасной и разрушительной является именно вторая волна паводка.

Осторожные прогнозы

Благоприятное прохождение первой волны паводка в Алтайском крае не означает, что вторая волна будет развиваться по тому же сценарию, как бы ни хотелось это утверждать.

Наверное, поэтому специалисты сейчас не спешат давать какие-либо конкретные прогнозы относительно того, что будет в нашем регионе в этом отношении в мае и начале июня.

Паводок на городском пляже Алиса Дригина

Александр Люцигер,

начальник алтайского ЦГМС:

— Относительно второй волны половодья сейчас говорить еще рано. Прогнозы по этому поводу появятся в мае, поскольку в конце апреля специалисты будут уточнять цифры относительно снегозапасов в горах Алтая. Изучать этот вопрос они начнут в конце апреля.

Аналогичной позиции придерживаются и в Главном управлении МЧС по Алтайскому краю, уточняя, что экстренное ведомство готовится к самым разным сценариям развития ситуации.

Во имя безопасности

Тезис о том, что как бы сегодня ни выглядела гидрологическая обстановка, а превентивные меры принимать надо, в экстренном ведомстве подтверждают на практике.

Так, со стороны ГУ МЧС продолжается постоянный мониторинг ситуации, осуществляется информирование населения, работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов.

Доставка водоналивных дамб в Алтайский край. 22.mchs.gov.ru.

В работе по сбору оперативной информации задействована авиация. В регионе определены и подготовлены пункты временного размещения для граждан.

Кроме того, в данный момент работают группы алтайских спасателей и специалистов Сибирского спасательного центра МЧС России. Последние прибыли в наш регион из Новосибирской области.

Напомним, что решение о заблаговременной переброске сил и средств Сибирского спасательного центра на Алтай было принято в соответствии с позицией главы МЧС России Евгения Зиничева.

Помимо этого, еще в конце марта в рамках подготовки региона к весеннему половодью в Алтайский край бортом Ил-76 МЧС России были доставлены комплекты водоналивных дамб. Из одного комплекта можно оперативно оборудовать защитное сооружение протяженностью около 100 метров.

Доставка водоналивных дамб в Алтайский край. 22.mchs.gov.ru.

В краевом правительстве в свою очередь ранее сообщали, что в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в регионе предусмотрены ресурсы на общую сумму более 1 млрд рублей.

В данном случае речь идет о финансовых резервах в размере 579 млн рублей и резервах материальных ресурсов на 646 млн рублей.