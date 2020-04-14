Эпоха «большой воды». Как Алтайский край переживает паводок и ждать ли разгула стихии

Опасная диспозиция
Ранее неоднократно сообщалось, что аномально теплая и снежная зима-2019/20 заставила многих опасаться очень бурного и даже разрушительного паводка. Напомним, что в связи с этим в Алтайский край еще в конце февраля прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев, который обсудил паводковую обстановку в регионе и выяснил, насколько местные органы власти готовы к ней.
В ходе совещания с министром начальник алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер прямо говорил, что ситуацию в регионе можно назвать аномальной, и подчеркивал: за четверть века ничего подобного в крае не было.
Огромные снегозапасы, сформировавшиеся за зиму, местами превышали норму в два и более раза, а на выходе все это давало основания предполагать, что период весеннего половодья будет очень и очень непростым.
Впрочем, специалисты добавляли, что решающим фактором, который в конечном итоге обусловит то, как будет развиваться ситуация на практике, является погода.
Природный помощник
Сегодня можно констатировать, что именно фактическая погода, которая наблюдалась в Алтайском крае в марте и самом начале апреля, стала тем помощником, который так был необходим региону в условиях огромных запасов снега.
Говоря о том, как выглядит обстановка с паводком в Алтайском крае по состоянию на середину апреля, в отделе гидрологии алтайского ЦГМС редакции altapress.ru сообщили следующее: «Ситуация на реках Алтайского края сейчас характеризуется как спокойная. Уровни воды во вскрывшихся реках в данный момент падают. Можно говорить, что погода сыграла на руку и период весеннего половодья пока проходит довольно спокойно».
Высказываясь на это счет, главный синоптик Алтайского края Александр Люцигер уточняет: «В настоящее время гидрологическая ситуация выглядит стабильной. Могу сказать, что пока период половодья проходил без обострения, поскольку у нас было три последовательных периода потепления и похолодания, что позволило избежать обвального и резкого снеготаяния. В итоге снег в регионе сходил постепенно».
Впрочем, собеседник также подчеркнул, что фактическая погода как была, так и остается определяющим фактором в вопросе дальнейшего развития ситуации.
Александр Люцигер,
начальник алтайского ЦГМС:
— Период максимальных уровней воды в реках сейчас будет зависеть от температуры, которая установится в ближайшие два дня, а также от количества осадков.
Позиция МЧС
В региональном главке МЧС России относительно того, как выглядит паводковая обстановка в крае, также констатируют, что сегодня ситуация развивается весьма благоприятно.
По данным спасателей, в данный момент снег на территории Алтайского края сошел на 80%.
Что касается положения дел на водных объектах, то по этому поводу в экстренном ведомстве сообщили: «Ситуация на реках Алтайского края стабильная. Лед уже сошел повсеместно. Уровни воды демонстрируют небольшие колебания, но достижения опасных отметок в нынешних обстоятельствах не прогнозируется».
В то же время спасатели также акцентируют внимание на том, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от температуры воздуха и количества осадков.
Когда закончится первая волна паводка
Несмотря на то что первая волна половодья в Алтайском крае не отметилась проблемами для региона, о ее завершении говорить еще рано.
Александр Люцигер,
начальник алтайского ЦГМС:
— Относительно окончания периода первой волны весеннего половодья в Алтайском крае пока рано говорить. Пока что мы пережили только период вскрытия основных рек.
По словам Александра Люцигера, в настоящее время правильнее говорить о том, что Алтайский край благополучно прошел лишь первый этап первой волны весеннего половодья.
Собеседник также добавил, что сегодня еще достаточно снега в Бийской зоне и в бассейне Чумыша.
Первая и вторая волны паводка
Первая волна паводка в Алтайском крае проходит обычно в самом конце марта — середине апреля. Как правило, она сопряжена с активным снеготаянием и вскрытием рек.
Второй этап паводка в нашем регионе наступает, как правило, в период с мая и до середины июня, когда начинает таять снег в предгорных и горных районах и прогнозируется значительный подъем уровня воды в крупных реках.
Как показывает практика, для нашего региона куда более опасной и разрушительной является именно вторая волна паводка.
Осторожные прогнозы
Благоприятное прохождение первой волны паводка в Алтайском крае не означает, что вторая волна будет развиваться по тому же сценарию, как бы ни хотелось это утверждать.
Наверное, поэтому специалисты сейчас не спешат давать какие-либо конкретные прогнозы относительно того, что будет в нашем регионе в этом отношении в мае и начале июня.
Александр Люцигер,
начальник алтайского ЦГМС:
— Относительно второй волны половодья сейчас говорить еще рано. Прогнозы по этому поводу появятся в мае, поскольку в конце апреля специалисты будут уточнять цифры относительно снегозапасов в горах Алтая. Изучать этот вопрос они начнут в конце апреля.
Аналогичной позиции придерживаются и в Главном управлении МЧС по Алтайскому краю, уточняя, что экстренное ведомство готовится к самым разным сценариям развития ситуации.
Во имя безопасности
Тезис о том, что как бы сегодня ни выглядела гидрологическая обстановка, а превентивные меры принимать надо, в экстренном ведомстве подтверждают на практике.
Так, со стороны ГУ МЧС продолжается постоянный мониторинг ситуации, осуществляется информирование населения, работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов.
В работе по сбору оперативной информации задействована авиация. В регионе определены и подготовлены пункты временного размещения для граждан.
Кроме того, в данный момент работают группы алтайских спасателей и специалистов Сибирского спасательного центра МЧС России. Последние прибыли в наш регион из Новосибирской области.
Напомним, что решение о заблаговременной переброске сил и средств Сибирского спасательного центра на Алтай было принято в соответствии с позицией главы МЧС России Евгения Зиничева.
Помимо этого, еще в конце марта в рамках подготовки региона к весеннему половодью в Алтайский край бортом Ил-76 МЧС России были доставлены комплекты водоналивных дамб. Из одного комплекта можно оперативно оборудовать защитное сооружение протяженностью около 100 метров.
В краевом правительстве в свою очередь ранее сообщали, что в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, в регионе предусмотрены ресурсы на общую сумму более 1 млрд рублей.
В данном случае речь идет о финансовых резервах в размере 579 млн рублей и резервах материальных ресурсов на 646 млн рублей.
Факт
Согласно расчетам региональных властей, риску подтопления на территории Алтайского края подвержено 46 муниципальных образований. Это более 15 тыс. домов, в которых проживает 42 тыс. человек. Также паводок угрожает объектам социальной сферы и инфраструктуры, мостам и большому количеству автомобильных дорог.