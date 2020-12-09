Эпоха высоких сугробов: как Барнаул очищают от снега после первого зимнего шторма. Фоторепортаж

Столица Алтайского края пережила кратковременный, но очень снежный период штормовой погоды.

Сильные осадки и последствия снегопада поставили город в длинные пробки. Начиная с ночи, в Барнауле усиленно борются с последствиями непогоды.

По данным мэрии, за прошедшие сутки в Барнауле выпало 11,4 миллиметров осадков в виде снега, что составляет более 42% от месячной нормы в декабре.

В ночь с 8 на 9 декабря силами МБУ «Автодорстрой» с дорог краевой столицы вывезли 6235 кубометров снега, а на городских улицах работали 152 единицы снегоуборочной техники.

Сейчас работы по очистке города продолжаются. Как это выглядит — в фоторепортаже altapress.ru.