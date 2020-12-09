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Жизнь

Эпоха высоких сугробов: как Барнаул очищают от снега после первого зимнего шторма. Фоторепортаж

Столица Алтайского края пережила кратковременный, но очень снежный период штормовой погоды.

Барнаул после снегопада.
Барнаул после снегопада.
Анна Зайкова.

Сильные осадки и последствия снегопада поставили город в длинные пробки. Начиная с ночи, в Барнауле усиленно борются с последствиями непогоды.

По данным мэрии, за прошедшие сутки в Барнауле выпало 11,4 миллиметров осадков в виде снега, что составляет более 42% от месячной нормы в декабре.

В ночь с 8 на 9 декабря силами МБУ «Автодорстрой» с дорог краевой столицы вывезли 6235 кубометров снега, а на городских улицах работали 152 единицы снегоуборочной техники.

Сейчас работы по очистке города продолжаются. Как это выглядит — в фоторепортаже altapress.ru.

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