АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес», «ЭР-Телеком»), национальный оператор информационно-коммуникационных услуг, сообщает об изменениях в организационной структуре компании.
«ЭР-Телеком Холдинг» объявляет об изменениях в составе руководства.
Источник: архив АО «ЭР-Телеком Холдинг»
Андрей Семериков.
Источник: архив АО «ЭР-Телеком Холдинг»
Совет директоров АО «ЭР-Телеком Холдинг» принял решение о прекращении полномочий генерального директора Андрея Семерикова в связи с переходом на позицию заместителя председателя Совета директоров. Обязанности генерального директора переходят к президенту компании Андрею Кузяеву.
На посту генерального директора Андрей Семериков находился с 2001 года. В его обязанности входило управление операционной деятельностью компании.
Андрей Кузяев,
президент АО «ЭР-Телеком Холдинг»:
Мы благодарим Андрея Семерикова за блестяще проделанную работу на посту генерального директора компании. За эти годы были достигнуты выдающиеся бизнес-результаты, компания вышла на федеральный уровень. Андрей Николаевич остается в составе Совета директоров. Компания продолжит развиваться в соответствии с принятой стратегией и укреплять позиции на рынке.