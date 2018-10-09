«ЭР-Телеком Холдинг» объявляет об изменениях в составе руководства.

Андрей Семериков. Источник: архив АО «ЭР-Телеком Холдинг»

Совет директоров АО «ЭР-Телеком Холдинг» принял решение о прекращении полномочий генерального директора Андрея Семерикова в связи с переходом на позицию заместителя председателя Совета директоров. Обязанности генерального директора переходят к президенту компании Андрею Кузяеву.

На посту генерального директора Андрей Семериков находился с 2001 года. В его обязанности входило управление операционной деятельностью компании.



Андрей Кузяев,

президент АО «ЭР-Телеком Холдинг»: