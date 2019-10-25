С начала 2019 года в Российской Федерации стартовал федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В соответствии с федеральным проектом «Информационная инфраструктура» в срок до конца 2021 года в Алтайском крае должен быть обеспечен доступ к Интернету социально значимым объектам региона.

В соответствии с государственным контрактом в срок до конца 2021 года оператор связи ООО «5Джи ВайФай» (АО «ЭР-Телеком Холдинг») должен подключить 2275 социально значимых объектов Алтайского края, в числе которых 832 образовательные организации; 223 пожарные части и поста; 589 органов местного самоуправления; 26 объектов Росгвардии; 602 ФАПа; 3 избирательные комиссии.

23 октября 2019 года АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес», ООО «5Джи ВайФай») ввел в эксплуатацию первые социально значимые объекты, подключенные к современной инфраструктуре сети Интернет на территории Алтайского края.

ЭР-Телеком: на пути к цифровизации Алтайского края Источник: АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Первыми были подключены объекты села Новообинцево Шелаболихинского района. Теперь сотрудники Администрации сельского совета, средней общеобразовательной школы и Фельдшерско-акушерского пункта могут пользоваться всеми современными сервисами и услугами, выходя в Интернет. Согласно государственному контракту скорость соединения для медицинских и административных объектов должна быть не ниже 10 Мбит/с, а для образовательных организаций — не менее 50 Мбит/с. На объектах были проведены измерения параметров передачи данных для инструментального контроля соблюдения условий подключения социально значимых организаций и установлено соответствие условиями государственного контракта.

Проект реализуется АО «ЭР-Телеком Холдинг» в рамках государственного контракта по подключению социально значимых объектов к сети Интернет федерального проекта «Информационная инфраструктура» в 13 субъектах РФ.

Зрюмов Евгений,

министр цифрового развития и связи Алтайского края:

Трудно переоценить значимость федерального проекта «Информационная инфраструктура» для Алтайского края, в рамках которого в большинстве случаев подключаются социально значимые объекты в сельской местности, где проживает почти половина жителей Алтайского края. Доступность современных онлайн сервисов в образовании, возможностей телемедицины, получения государственных электронных услуг в электронном виде несомненно повысит качество жизни жителей края.

Владимир Романив,

директор по развитию АО «ЭР-Телеком Холдинг»: