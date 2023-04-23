23 апреля
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Жизнь

Эрмитаж, Голландия и бриллианты. Какие алтайские ювелиры сумели прославиться и чем

Altapress.ru выяснил, украшения каких алтайских ювелиров можно увидеть в Эрмитаже и «Мире камня», кто из них основал ювелирное дело на Алтае, а кто — создал ручную бензиновую горелку.

Ювелирные украшения в Барнауле можно выбрать он-лайн
Ювелирные украшения в Барнауле можно выбрать он-лайн
архив журнала "Я покупаю"

Борис Пластовский

В 1966 году в небольшой комнатке дома № 114 на Комсомольском проспекте в Барнауле Борис Пластовский открыл первую на Алтае ювелирную мастерскую.

Ювелирные украшения. Золото. Драгоценности.
Ювелирные украшения. Золото. Драгоценности.
CC0
Экспонат музея &quot;Мир камня&quot;.
Экспонат музея «Мир камня».
vk.com/mir_kamnya
Ювелирный Дом Евгения Александрова «Александров и К».
Ювелирный Дом Евгения Александрова «Александров и К».
www.alexandrow.ru

Также именно Пластовский создал ручную бензиновую горелку с компрессором. Вот только он не запатентовал изобретение, а бескорыстно рассказывал о нем ученикам и коллегам.

Владимир Войчишин

Войчишин окончил Алтайский технический университет, после чего работал в Кении и ОАЭ, Иране и США, Германии, Англии, Голландии и Канаде. А также преподавал в Аргентине художественное литье. Его работа «Скрипка Ротшильда» находится в Эрмитаже. И единственный в мире мраморный памятник Джону Леннону — его рук дело.

Владимир Войчишин и &quot;Скрипка Ротшильда&quot;.
Владимир Войчишин и «Скрипка Ротшильда».
ru.wikipedia.org

Владимир Леднев

Работы Владимира Леднева и сегодня можно увидеть в барнаульском музее «Мир камня». Среди самых известных — «Ветка облепихи» и «Мадонна».

Владимир Леднев &quot;ветка облепихи&quot;.
Владимир Леднев «ветка облепихи».
vk.com/mir_kamnya

Александр Ковацкий

Техника Александра Ковацкого — это резьба по камню с использованием драгоценных металлов. Изделия этого мастера тоже можно увидеть в музее «Мир камня».

Владимир Леднев &quot;Шахтер&quot;.
Владимир Леднев «Шахтер».
vk.com/mir_kamnya

Евгений Александров

В 1993 году Александров основал одну из самых известных мастерских на Алтае — «Александров и К». Ювелирный дом Александрова сотрудничает с компанией «Бриллианты АЛРОСА», одним из мировых лидеров по добыче, обработке и продаже ограненных бриллиантов.

Ювелирный Дом «Александров и К»
Ювелирный Дом «Александров и К»
www.alexandrow.ru
Ювелирный Дом Евгения Александрова «Александров и К».
Ювелирный Дом Евгения Александрова «Александров и К».
www.alexandrow.ru
Ювелирный Дом Евгения Александрова «Александров и К».
Ювелирный Дом Евгения Александрова «Александров и К».
www.alexandrow.ru

Среди мастеров ювелирного искусства в Алтайском крае также известны Эдуард Шахманаев, Эдуард Черемисин и Сергей Михайлов.

Источник — «Художественные промыслы и ремесла Алтайского края» под редакцией профессора Михаила Щетинина.

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