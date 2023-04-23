Эрмитаж, Голландия и бриллианты. Какие алтайские ювелиры сумели прославиться и чем

Борис Пластовский
В 1966 году в небольшой комнатке дома № 114 на Комсомольском проспекте в Барнауле Борис Пластовский открыл первую на Алтае ювелирную мастерскую.
Также именно Пластовский создал ручную бензиновую горелку с компрессором. Вот только он не запатентовал изобретение, а бескорыстно рассказывал о нем ученикам и коллегам.
Владимир Войчишин
Войчишин окончил Алтайский технический университет, после чего работал в Кении и ОАЭ, Иране и США, Германии, Англии, Голландии и Канаде. А также преподавал в Аргентине художественное литье. Его работа «Скрипка Ротшильда» находится в Эрмитаже. И единственный в мире мраморный памятник Джону Леннону — его рук дело.
Владимир Леднев
Работы Владимира Леднева и сегодня можно увидеть в барнаульском музее «Мир камня». Среди самых известных — «Ветка облепихи» и «Мадонна».
Александр Ковацкий
Техника Александра Ковацкого — это резьба по камню с использованием драгоценных металлов. Изделия этого мастера тоже можно увидеть в музее «Мир камня».
Евгений Александров
В 1993 году Александров основал одну из самых известных мастерских на Алтае — «Александров и К». Ювелирный дом Александрова сотрудничает с компанией «Бриллианты АЛРОСА», одним из мировых лидеров по добыче, обработке и продаже ограненных бриллиантов.
Среди мастеров ювелирного искусства в Алтайском крае также известны Эдуард Шахманаев, Эдуард Черемисин и Сергей Михайлов.
Источник — «Художественные промыслы и ремесла Алтайского края» под редакцией профессора Михаила Щетинина.