Ерофеев день. Что можно и категорически запрещено делать 17 октября

Традиции праздника
На Руси верили, что 17 числа леший проваливается сквозь землю. Он злится, что лес теряет последнюю листву. Другая нечисть тоже проказничает — за компанию.
Для избавления от напастей предки в эту дату пили напиток под названием «Ерофеич». Его готовили из спиртного, мяты, аниса, донника, душицы, зверобоя, полыни, тысячелистника, чабреца, листьев земляники и смородины.
Не чурались в праздник и труда. Прародители заготавливали дрова и обязательно убирали жилище.
Правильная уборка.
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Запреты Ерофеева дня
Сегодня нельзя:
- Выходить из дома — «вдруг леший утащит»;
- Ссориться;
- «Сорить» деньгами;
- Доверять незнакомцам (в том числе в интернете).
Приметы дня
- Если 17 октября выпал первый снег, то через 40 дней наступит настоящая, лютая зима;
- Заря красного цвета — к ветреной погоде.
- Если птицы нахохлились, то грядет ненастье.