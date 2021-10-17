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Жизнь

Ерофеев день. Что можно и категорически запрещено делать 17 октября

17 октября отмечают Ерофеев день. Сегодня принято опасаться нечистой силы и защищать себя исполнением праздничных традиций.

Осенний лес.
Осенний лес.
CC0

Традиции праздника

На Руси верили, что 17 числа леший проваливается сквозь землю. Он злится, что лес теряет последнюю листву. Другая нечисть тоже проказничает — за компанию.

Для избавления от напастей предки в эту дату пили напиток под названием «Ерофеич». Его готовили из спиртного, мяты, аниса, донника, душицы, зверобоя, полыни, тысячелистника, чабреца, листьев земляники и смородины.

Не чурались в праздник и труда. Прародители заготавливали дрова и обязательно убирали жилище.

Правильная уборка.
Правильная уборка.
Pixabay.com

Запреты Ерофеева дня

Сегодня нельзя:

  • Выходить из дома — «вдруг леший утащит»;
  • Ссориться;
  • «Сорить» деньгами;
  • Доверять незнакомцам (в том числе в интернете).

Приметы дня

  • Если 17 октября выпал первый снег, то через 40 дней наступит настоящая, лютая зима;
  • Заря красного цвета — к ветреной погоде.
  • Если птицы нахохлились, то грядет ненастье.
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