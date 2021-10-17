Ерофеев день. Что можно и категорически запрещено делать 17 октября

17 октября отмечают Ерофеев день. Сегодня принято опасаться нечистой силы и защищать себя исполнением праздничных традиций.

Традиции праздника

На Руси верили, что 17 числа леший проваливается сквозь землю. Он злится, что лес теряет последнюю листву. Другая нечисть тоже проказничает — за компанию.

Для избавления от напастей предки в эту дату пили напиток под названием «Ерофеич». Его готовили из спиртного, мяты, аниса, донника, душицы, зверобоя, полыни, тысячелистника, чабреца, листьев земляники и смородины.

Не чурались в праздник и труда. Прародители заготавливали дрова и обязательно убирали жилище.

Правильная уборка. Pixabay.com

Запреты Ерофеева дня

Сегодня нельзя:

Выходить из дома — «вдруг леший утащит»;

Ссориться;

«Сорить» деньгами;

Доверять незнакомцам ( в том числе в интернете).

Приметы дня