Еще 9 человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае

Всего в ковидных госпиталях с COVID-19 лечатся 750 человек и 213 пациентов с вирусной пневмонией.
Состояние 179 человек оценивают как тяжелое, 77 из них на ИВЛ.
В резерве находятся 343 коечных места.
Общее число заболевших в крае составляет 50 144 человек. Выздоровели всего 45 070 человек. Умерло 3 018 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 21, Бийск — 8,
- Локтевский район — 5,
- ЗАТО Сибирский, Родинский районы — по 4 заболевших,
- Третьяковский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
- Камень-на-Оби, Волчихинский, Змеиногорский, Ключевской, Павловский районы — по 2 заболевших,
- Заринск, Калманский, Первомайский, Рубцовский, Усть-Калманский районы — по 1 заболевшему.