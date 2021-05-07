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Жизнь

Еще 9 человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае

В Алтайском крае за сутки зарегистрировали 63 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 72 пациента, умерло 9 человек, сообщили 7 мая в оперштабе.

Пандемия коронавируса.
Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

Всего в ковидных госпиталях с COVID-19 лечатся 750 человек и 213 пациентов с вирусной пневмонией.

Состояние 179 человек оценивают как тяжелое, 77 из них на ИВЛ.

В резерве находятся 343 коечных места.

Общее число заболевших в крае составляет 50 144 человек. Выздоровели всего 45 070 человек. Умерло 3 018 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 21, Бийск — 8,
  • Локтевский район — 5,
  • ЗАТО Сибирский, Родинский районы — по 4 заболевших,
  • Третьяковский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
  • Камень-на-Оби, Волчихинский, Змеиногорский, Ключевской, Павловский районы — по 2 заболевших,
  • Заринск, Калманский, Первомайский, Рубцовский, Усть-Калманский районы — по 1 заболевшему.
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