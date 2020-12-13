Еще 15 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

15 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки. В регионе за последние 24 часа выявлено 222 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в краевом опештабе.

Также по данным оперативного штаба, за сутки выздоровело 154 пациента.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией по состоянию на 13 декабря составляет 29 025 человек, в том числе 1908 детей.

Выздоровели всего 25 491 человек.

Всего в регионе за все время пандемии умерло 1288 человек с коронавирусом.

По состоянию на 13 декабря в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся на лечении 2165 человек.

Коронавирус. Пандемия. CC0

Кроме этого, 1280 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных на данный момент — 511, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 137.

По состоянию на сегодняшний день н новую коронавирусную инфекцию в Алтайском крае обследовано 890 448 человек.