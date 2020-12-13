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Жизнь

Еще 15 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

15 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки. В регионе за последние 24 часа выявлено 222 новых случая заболевания COVID-19, сообщили в краевом опештабе.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
zdravalt.ru

Также по данным оперативного штаба, за сутки выздоровело 154 пациента.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией по состоянию на 13 декабря составляет 29 025 человек, в том числе 1908 детей.

Выздоровели всего 25 491 человек.

Всего в регионе за все время пандемии умерло 1288 человек с коронавирусом.

По состоянию на 13 декабря в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся на лечении 2165 человек.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Кроме этого, 1280 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных на данный момент — 511, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 137.

По состоянию на сегодняшний день н новую коронавирусную инфекцию в Алтайском крае обследовано 890 448 человек.

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