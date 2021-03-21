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Жизнь

Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

13 пациентов в новой коронавирусной инфекцией скончались в Алтайском крае за последние сути, проинформировали 21 марта в региональном оперштабе.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

«В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 111 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 101 пациент, умерло 13 человек, от COVID-19−9. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 46 079 человек, в т. ч. 3 163 ребенка. Выздоровели всего 41166 (+101) человек», — говорится в сообщении.

За все время в регионе скончалось 2 581 человек с коронавирусом. «В том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 1 714 (+9) человек; иные причины смерти — 867 (+4)», — добавляют в оперштабе.

По состоянию на 21 марта в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 311 человек.

Еще 414 пациентов находятся на лечении в ковидных госпиталях с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Общее число тяжелобольных — 301, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 93 человека.

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