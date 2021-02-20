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Жизнь

Еще 12 человек с подтвержденным ковидом умерли на Алтае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрирован 151 новый случай заболевания коронавирусом. Закрыли больничные 137 пациентов. Умерло 12 человек, сообщили 20 февраля в оперативном штабе.

Коронавирус. Медик. COVID-19.
Коронавирус. Медик. COVID-19.
CC0

На лечении в инфекционных госпиталях с подтвержденным COVID-19 находятся 1 533 человека и 570 пациентов с вирусной пневмонией.

В тяжелом состоянии 362 человека, из них 97 подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число заболевших с начала эпидемии в крае составляет 42 407 человек (2 861 ребенок). Выздоровели всего 37 890 человек.

Умерло 2 234 человека, все взрослые, в том числе от коронавирусной инфекции — 1 425 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 41,
  • Бийск — 14,
  • Рубцовск — 8,
  • Бийский район — 5,
  • Заринск, Камень-на-Оби, Яровое, Кытмановский, Михайловский, Поспелихинский, Третьяковский районы — по 4 заболевших,
  • Новоалтайск, Локтевский, Немецкий национальный, Первомайский, Ребрихинский, Родинский, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,
  • Славгород, Благовещенский, Волчихинский, Косихинский, Крутихинский, Петропавловский, Рубцовский, Солтонский, Целинный, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
  • Алейск, Алейский, Егорьевский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Зональный, Краснощековский, Кулундинский, Советский, Табунский, Тогульский, Топчихинский, Троицкий районы — по 1 заболевшему.

Вакцинация

30 213 (+1 686 за сутки) человек получили первую прививку и 11 656 (+501) человек полностью привиты.

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