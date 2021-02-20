Еще 12 человек с подтвержденным ковидом умерли на Алтае

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрирован 151 новый случай заболевания коронавирусом. Закрыли больничные 137 пациентов. Умерло 12 человек, сообщили 20 февраля в оперативном штабе.

На лечении в инфекционных госпиталях с подтвержденным COVID-19 находятся 1 533 человека и 570 пациентов с вирусной пневмонией.

В тяжелом состоянии 362 человека, из них 97 подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число заболевших с начала эпидемии в крае составляет 42 407 человек (2 861 ребенок). Выздоровели всего 37 890 человек.

Умерло 2 234 человека, все взрослые, в том числе от коронавирусной инфекции — 1 425 человек.

Новые случаи

Барнаул — 41,

Бийск — 14,

Рубцовск — 8,

Бийский район — 5,

Заринск , Камень-на-Оби , Яровое , Кытмановский , Михайловский , Поспелихинский , Третьяковский районы — по 4 заболевших,

Камень-на-Оби Яровое Кытмановский Михайловский Поспелихинский Третьяковский районы — по 4 заболевших, Новоалтайск , Локтевский , Немецкий национальный , Первомайский , Ребрихинский , Родинский , Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,

Локтевский Немецкий национальный Первомайский Ребрихинский Родинский Шелаболихинский районы — по 3 заболевших, Славгород , Благовещенский , Волчихинский , Косихинский , Крутихинский , Петропавловский , Рубцовский , Солтонский , Целинный , Шипуновский районы — по 2 заболевших,

Благовещенский Волчихинский Косихинский Крутихинский Петропавловский Рубцовский Солтонский Целинный Шипуновский районы — по 2 заболевших, Алейск , Алейский , Егорьевский , Завьяловский , Залесовский , Заринский , Зональный , Краснощековский , Кулундинский , Советский , Табунский , Тогульский , Топчихинский , Троицкий районы — по 1 заболевшему.

Вакцинация

30 213 (+1 686 за сутки) человек получили первую прививку и 11 656 (+501) человек полностью привиты.