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Жизнь

Еще 7 человек скончались от коронавируса в Алтайском крае

В Алтайском крае за сутки скончалось 7 пациентов. Причиной их смерти стала коронавирусная инфекция, сообщили в оперативном штабе 30 сентября. За день выявили еще 95 инфицированных COVID-19.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
СС0

В Барнауле — 60, в Заринске — 6, в Новоалтайске, Яровом и Ключевском районе — по 4 заболевших, в Бийске, Рубцовске, Зональном районе — по 2 заболевших, в ЗАТО Сибирский, Славгороде, Волчихинском, Немецком национальном, Павловском, Панкрушихинском, Первомайском, Тальменском, Троицком, Угловском и Усть-Калманском районах — по 1 человеку.

В тяжелом состоянии находятся 228 человек (+20 человек за сутки), 79 на аппаратах ИВЛ.

За весь период скончалось 484 человека (от коронавирусной инфекции умерло 208 человек, по иным причинам смерти — 272 человека, 4 случая на экспертизе).

Всего в крае инфицированных — 13 823, количество выписанных — 12 245 человек (+58 за сутки).

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