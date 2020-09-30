Еще 7 человек скончались от коронавируса в Алтайском крае

В Барнауле — 60, в Заринске — 6, в Новоалтайске, Яровом и Ключевском районе — по 4 заболевших, в Бийске, Рубцовске, Зональном районе — по 2 заболевших, в ЗАТО Сибирский, Славгороде, Волчихинском, Немецком национальном, Павловском, Панкрушихинском, Первомайском, Тальменском, Троицком, Угловском и Усть-Калманском районах — по 1 человеку.
В тяжелом состоянии находятся 228 человек (+20 человек за сутки), 79 на аппаратах ИВЛ.
За весь период скончалось 484 человека (от коронавирусной инфекции умерло 208 человек, по иным причинам смерти — 272 человека, 4 случая на экспертизе).
Всего в крае инфицированных — 13 823, количество выписанных — 12 245 человек (+58 за сутки).