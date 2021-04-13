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Жизнь

Еще 11 человек скончались в Алтайском крае от коронавируса

За сутки в Алтайском крае выявили 82 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровело 77 пациентов, умерло 11 человек, сообщили 13 апреля в оперштабе.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
CC0

В тяжелом состоянии 212 человек, из них 84 на ИВЛ.

Всего на лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией 914 человек и 319 пациентов с вирусной пневмонией.

452 коечных места свободны.

Общее число заболевших в крае составляет 48 287 человек. Выздоровели всего 43 280 пациентов. Умерло 2 837 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 21,
  • Бийск — 13,
  • Рубцовск — 12,
  • Новоалтайск, Бийский район — по 5 заболевших,
  • Павловский район — 4,
  • Зональный, Рубцовский районы — по 3 заболевших,
  • Камень-на-Оби, Алтайский, Кулундинский, Топчихинский районы — по 2 заболевших,
  • Заринск, Благовещенский, Егорьевский, Кытмановский, Немецкий национальный, Первомайский, Солтонский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.
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