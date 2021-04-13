Еще 11 человек скончались в Алтайском крае от коронавируса

За сутки в Алтайском крае выявили 82 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровело 77 пациентов, умерло 11 человек, сообщили 13 апреля в оперштабе.

В тяжелом состоянии 212 человек, из них 84 на ИВЛ.

Всего на лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией 914 человек и 319 пациентов с вирусной пневмонией.

452 коечных места свободны.

Общее число заболевших в крае составляет 48 287 человек. Выздоровели всего 43 280 пациентов. Умерло 2 837 человек.

Новые случаи