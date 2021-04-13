Еще 11 человек скончались в Алтайском крае от коронавируса

В тяжелом состоянии 212 человек, из них 84 на ИВЛ.
Всего на лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией 914 человек и 319 пациентов с вирусной пневмонией.
452 коечных места свободны.
Общее число заболевших в крае составляет 48 287 человек. Выздоровели всего 43 280 пациентов. Умерло 2 837 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 21,
- Бийск — 13,
- Рубцовск — 12,
- Новоалтайск, Бийский район — по 5 заболевших,
- Павловский район — 4,
- Зональный, Рубцовский районы — по 3 заболевших,
- Камень-на-Оби, Алтайский, Кулундинский, Топчихинский районы — по 2 заболевших,
- Заринск, Благовещенский, Егорьевский, Кытмановский, Немецкий национальный, Первомайский, Солтонский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.