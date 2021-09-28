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Жизнь

Еще 23 человека с коронавирусом скончались за день в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки подтвердилось 248 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 55 пациентов, умерло 23 человека, сообщили 28 сентября в оперштабе.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

В больницах в тяжелом состоянии остаются 514 человек, 215 из которых на ИВЛ.

Всего в госпиталях с коронавирусом проходят лечение 2 836 пациентов и 382 с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала пандемии составляет 77 167 человек, выздоровели 59 250 человек, умер 5 381 пациент.

Новые случаи

  • Барнаул — 74,
  • Бийск — 25,
  • Рубцовск — 23,
  • Заринск — 12,
  • Алейск, Калманский район — по 8 заболевших,
  • Змеиногорский, Павловский, Табунский районы — по 7 заболевших,
  • Яровое, Топчихинский, Третьяковский, Чарышский районы — по 5 заболевших,
  • Камень-на-Оби, Новичихинский район — по 4 заболевших,
  • Ключевский, Красногорский, Михайловский, Солтонский, Шелаболихинский районы — по 3 заболевших,
  • Новоалтайск, Алейский, Бийский, Егорьевский, Зональный, Немецкий национальный, Первомайский, Тальменский, Троицкий, Усть-Калманский районы — по 2 заболевших,
  • ЗАТО Сибирский, Волчихинский, Ельцовский, Залесовский, Каменский, Косихинский, Краснощековский, Крутихинский, Кулундинский, Кытмановский, Поспелихинский, Ребрихинский, Угловский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.
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