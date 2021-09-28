Еще 23 человека с коронавирусом скончались за день в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки подтвердилось 248 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 55 пациентов, умерло 23 человека, сообщили 28 сентября в оперштабе.

В больницах в тяжелом состоянии остаются 514 человек, 215 из которых на ИВЛ.

Всего в госпиталях с коронавирусом проходят лечение 2 836 пациентов и 382 с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала пандемии составляет 77 167 человек, выздоровели 59 250 человек, умер 5 381 пациент.

Новые случаи