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Жизнь

Еще четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае скончались четыре человека, инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе 19 июня. Добавилось еще 75 новых случаев заражения.

Пандемия. Вирус
Пандемия. Вирус
unsplash.com

Из новых заболевших в Барнауле — 30 человек, Михайловском района — 18, Ребрихинском района — 14, Тальменском района — 4, Рубцовске — 2, Новоалтайске, Славгороде, Егорьевском, Залесовском, Курьинском, Троицком, Панкрушихинском районах — по одному человеку.

Три из четырех новых смертельных случая — от коронавируса, в одном случае — иная причина смерти.

Всего скончались — 49 взрослых, в том числе 27 случаев от COVID-19, 19 случаев — иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

Общее число заболевших составляет 3153 человека, в том числе 328 детей.

Всего выздоровело — 2127 человек.

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