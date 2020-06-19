Еще четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае скончались четыре человека, инфицированных коронавирусом, сообщили в оперативном штабе 19 июня. Добавилось еще 75 новых случаев заражения.

Из новых заболевших в Барнауле — 30 человек, Михайловском района — 18, Ребрихинском района — 14, Тальменском района — 4, Рубцовске — 2, Новоалтайске, Славгороде, Егорьевском, Залесовском, Курьинском, Троицком, Панкрушихинском районах — по одному человеку.

Три из четырех новых смертельных случая — от коронавируса, в одном случае — иная причина смерти.

Всего скончались — 49 взрослых, в том числе 27 случаев от COVID-19, 19 случаев — иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

Общее число заболевших составляет 3153 человека, в том числе 328 детей.

Всего выздоровело — 2127 человек.