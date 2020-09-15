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Жизнь

+63. Еще четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае

63 новых случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае, сообщили 15 сентября в опертаивном штабе.

Лечение. Медицина.
Лечение. Медицина.
Pixabay.com

Большинство заболевших в Барнауле — 36, а также новыми случаями прирос Бийск — 6, Новоалтайск — 3, Рубцовск — 2, Бийский, Первомайский районы — по 2 человека, Славгород, Бурлинский, Заринский, Зональный, Калманский, Кулундинский, Кытмановский, Рубцовский, Тальменский, Троицкий, Топчихинский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.

В госпиталях находятся 903 пациента, амбулаторное лечение получают 49 человек.

В тяжелом состоянии 137 пациентов, 52 на аппаратах ИВЛ.

Всего в крае инфицированных — 12 651, выписанных — 11 305 человек.

За весь период скончались 394 человека, за прошедшие сутки — четверо.

Также оперштаб сообщил, что на протяжении месяца в крае снижается прирост индекса заболевших на 100 тысяч жителей. Регион остается на 4 месте в СФО и на 30 месте в России среди субъектов с самыми благополучными показателями.

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