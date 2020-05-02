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Жизнь

Еще два пациента с коронавирусом скончались в Новосибирской области

Двое мужчин, инфицированных коронавирусом, скончались в Новосибирской области, сообщает «Коммерсант».

Медицинская маска, карантин.
Медицинская маска, карантин.
CC0

За минувшие сутки в области зарегистрировано 43 новых случая заболевания инфекцией. Таким образом, общее количество заболевших составляет 569. 25 из них — дети.

За все время в НСО 105 человек выздоровели.

Относительно погибших известно, что одному из пациентов было 73 года. У него развилась пневмония на фоне ишемической болезни сердца. Второму скончавшемуся мужчине было 32 года. У него была гипертоническая болезнь и ожирение.

Сейчас в Новосибирской области в отделениях реанимации находятся 37 человек, семеро— на ИВЛ.

Всего в регионе умерли семь человек с COVID-19.

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