Еще два пациента с коронавирусом скончались в Новосибирской области

За минувшие сутки в области зарегистрировано 43 новых случая заболевания инфекцией. Таким образом, общее количество заболевших составляет 569. 25 из них — дети.

За все время в НСО 105 человек выздоровели.

Относительно погибших известно, что одному из пациентов было 73 года. У него развилась пневмония на фоне ишемической болезни сердца. Второму скончавшемуся мужчине было 32 года. У него была гипертоническая болезнь и ожирение.

Сейчас в Новосибирской области в отделениях реанимации находятся 37 человек, семеро— на ИВЛ.

Всего в регионе умерли семь человек с COVID-19.