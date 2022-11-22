«Еще как страшно». История алтайской пенсионерки, которая попала под статью о дискредитации армии после звонка соседки

Не вписалась
Шипуново — районный центр. Население здесь — около 13 тыс. человек. Деревянные, покосившиеся от времени дома. Кирпичных построек по пути встречается немного. Дороги — месиво из грязи и снега. Что ехать, что идти скользко.
Люди здесь трудятся в сельскохозяйственной сфере или продавцами в магазинах. Многие уезжают на заработки в Барнаул или еще дальше — в другие города Сибири.
Мужчины, как рассказала Лидия Александровна, нередко идут служить по контракту: «Деньги там платят приличные, а тут 15 тыс. рублей — потолок. Ребятишек же надо рожать уже в нормальных условиях и вообще вставать на ноги как-то».
В одном из таких небольших кирпичных домов с огородом, сейчас заметенным снегом, и живет Лидия Александровна вместе с супругом Петром Гавриловичем. Мужа она называет ласково: «дед». Они вместе полвека: двое детей, трое внуков.
Когда Лидия Александровна публикует очередное стихотворение в «Одноклассниках», муж ей говорит: «Опять нарываешься». Над штрафом в 30 тыс. рублей теперь смеются вместе: «Вот и вляпалась».
При шипуновской библиотеке есть поэтический клуб. Шевченко туда тоже ходила какое-то время. Народу собиралось много. Каждый громко и с выражением читал свое произведение, а публика после высказывалась.
Лидию Александровну никогда не хвалили. «Все писали там про любовь, про природу, а я только про политику и экономику. В общем, не вписалась», — говорит со смехом.
«Не вписываться» для нее, кажется, привычная участь.
Женщина вспоминает: «Где-то в марте, еще снег лежал, прошла у нас в селе акция в поддержку происходящего на Украине. Мужики понаклеили себе на машины эти символы и проехали по главной улице. Потом появился пост в „Одноклассниках“, в сельской группе. Мой комментарий удалили».
Поэтесса на пенсии
В зале, куда меня проводила хозяйка, накрыт большой стол. Лидия Александровна встречает меня, как истинная бабушка, чаем с блинами. Напротив обеденного — стол с зеркалом. На полочке — флаконы духов. Девочка и в 75 лет девочка.
Рядом компьютер. Он включен почти всегда и показывает одну и ту же картинку — профиль Шевченко в «Одноклассниках». По современным меркам, она блогер местного уровня: полторы тысячи друзей, несколько сотен подписчиков по всей стране. И они только прибывают. В друзья Лидия Александровна добавляет не всех.
Пенсионерка свою позицию фоловерам не доказывает, спорить не любит.
Если видит, что взгляды не сходятся, желает всего доброго и прощается: «Я раньше пыталась кому-то что-то вдолбить, потом поняла, что бесполезно. Нервы больше не трачу. В мои годы их у меня не так много». Особенно дерзкие пользователи подлежат блокировке, делится пенсионерка.
С единомышленниками Лидия Александровна общается, в основном, через стихотворения, которые публикует на своей странице. Поэзией увлекается больше десяти лет.
«Помню, в школе еще в литературный кружок ходила. Потом бросила, а после жизнь завертелась: институт, работа, свадьба. Дети растут, поэтому все, наверное, не до того было. А на пенсии вот заново началось», — рассуждает Шевченко.
И в дверь постучали
«Я свои стихи не запоминаю. И тот, за который оштрафовали, наизусть даже не вспомню. Вообще, они мне во сне на ум приходят. В спальне возле кровати специально блокнот и ручка лежат. Запишу утром, а потом публикую. Но не все, конечно», — такой алгоритм творчества у шипуновской поэтессы.
Она следовала ему и утром 14 октября, в день, когда выложила то самое стихотворение «дискредитирующее действия ВС РФ».
Лидия Александровна читает мне его вслух. Волнуется, иногда сбивается и допускает большие паузы — чувств у автора так много, что они мешают дышать.
«Получается, мне оно пришло, когда мобилизация началась. В Шипунове почти в каждый дом постучали с повесткой», — продолжает женщина.
Через несколько дней после того, как четверостишия появились на странице пенсионерки в «Одноклассниках», постучались и к ней.
Лидия Александровна надевает очки, чтобы еще раз перечитать постановление суда по ее делу, и рассказывает: «Пришли сотрудники прокуратуры. Мы тут, в селе, понятно, все друг друга знаем. Один мне говорит: «У вас же такой слог хороший! Что же вы про любовь не пишете? А я ему: не могу про любовь».
В беседе с органами Лидия Александровна ссылалась на 29 статью Конституции РФ и говорила, что в стихотворной форме просто выражает свое мнение, на которое, как свободный человек, имеет право.
Почетный гражданин района
На 75-летнюю Лидию Александровну составили протокол об административном правонарушении. «Говорили, что, возможно, заведут уголовное дело. Но ограничились «административкой», — смеется.
Как выяснилось потом, стражи порядка заинтересовались творчеством пенсионерки после звонка местной жительницы.
О ней Лидия Александровна говорит: «Есть у меня одна хорошая знакомая. А теперь, вернее, была. Мы с ней вместе в поэтический клуб ходили. У нее много стихов и даже прозу писать может. Мы с ней как-то раз на двоих первое место поделили в конкурсе стихов к новому году. Она — почетный гражданин района. Не то, чтобы прямо дружили с ней, но общались нормально. Это потом уже я все про нее поняла».
Эта знакомая совершила два звонка в прокуратуру Шипуновского района, рассказав о «вольных» стихах своей коллеги. Правоохранители среагировали.
Справка о шизофрении
26 октября в Шипуновском районном суде состоялось слушание по делу Лидии Александровны Шевченко. Бабушка готовилась: пила успокоительные, писала речь.
— Как вы думаете, уважаемые присутствующие, кто они — люди, которые пишут стихи?
— Талантливые, одаренные личности!
— Да нет же. Их сочиняют шизофреники. Таким образом, я — шизофреник.
Такой диалог состоялся между Лидией Александровной и сотрудниками прокуратуры во время предварительного заседания 23 октября. После этого основное перенесли.
По словам пенсионерки, правоохранители собирали сведения в местной больнице о том, не имеет ли подсудимая психиатрического диагноза. Узнали, что все в норме.
Из души крик
Из непроизнесенной речи Лидии Александровны Шевченко: «Когда на Украине, где живут мои родственники, рвутся снаряды, я психологически и духовно к этому не готова. Вот и рвется из души крик».
Женщина рассказывает, что у нее есть близкие в Кременчуге, Львове и других городах.
В суде она сказала то же самое, что и при составлении протокола. Про Конституцию России и право на личное мнение о чем бы то ни было. Шевченко признали виновной по статье 20.3.3 коАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).
Из судебного постановления по делу: «Так, указанное право, закрепленное в части 1 статьи 29 Конституции Российской Федерации, не является абсолютным и в силу части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации может быть ограничено федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».
«Мы с прокурором надеялись, что с меня взыщут тысяч 15, не больше. Но, поскольку я не признала вину, смягчать не стали», — вспоминает Шевченко.
«Колония недалеко»
Звонившая в районную прокуратуру жительница села Шипуново в деле Лидии Александровны значится свидетелем. Однако на заседание так и не пришла.
«Я так ее и не видела по-человечески, — снова улыбается пенсионерка. — Один раз она по улице шла, далеко. Как меня заметила — отвернулась. Думаю, мне ей нечего сказать».
На апелляцию женщина подавать не собирается. Уверена, что это бесполезно: «Если уж мне в первый раз не дали объясниться, то во второй — тем более».
Неугодное стихотворение Лидия Александровна со своей страницы в «Одноклассниках» удалила после судебного постановления. Однако прекращать творческую деятельность не намерена: «Мне 75 лет. Меня уже не переделать».
О случившемся пенсионерка быстро оповестила свою аудиторию. Те разделились на два лагеря: «Не переживайте, поможем» и «Мало вам дали». Первые звонили со словами поддержки. Вторые советовали готовиться к переезду в тюрьму. Насчет этого Лидия Александровна шутит: «А у нас тут женская колония недалеко».
Местная газета «Степная новь» и вовсе запретила для Шевченко комментирование своих постов в соцсетях. Но пенсионерка не злится: «Их понять можно. Вдруг тоже оштрафуют».
Насмотрелась
Лидия Александровна Шевченко училась на физико-математическом в политехе. Но не закончила. Спустя время, получила образование бухгалтера. После работала в магазинах, мелких конторах.
Затем попала на одну из алтайских нефтебаз сети «Алтайнефтепродукт». Дослужилась до главного бухгалтера. Ее муж трудился там же.
Она говорит: «Меня всегда интересовало, куда уходят бюджетные средства. Откуда у нас столько олигархов и как во всем этом жить простым людям. А как они живут, я вдоволь насмотрелась. Весь край объездила с проверками. Мне хватило».
Пенсия у Лидии Александровны и Петра Гавриловича — около 40 тыс. рублей на двоих. На оплату штрафа по закону отведено два месяца. Поэтому они не испугались.
«У меня уже шизофрения», — смеется она. И в очередном «приступе» после нашей встречи пишет такие строки.
Неважно: стих ли написал
Или отметил ролик,
Кого-то сверху поругал,
Хоть ты не алкоголик.
Иль мненье высказал свое,
Законное ПО ПРАВУ.
Ни чье-то из ТВ,…СВОЕ,
кому-то не по нраву…
И тот «правдивец» накатал
На твой роток телегу.
Тебе, конечно, не сказал,
Не смог — он ведь белее снегу.