«Еще как страшно». История алтайской пенсионерки, которая попала под статью о дискредитации армии после звонка соседки

«Мне от роду 75 лет. Раньше жизнь не пересекалась с нарушением закона. И вот пересеклась. <…> Страшно мне? Еще как страшно. Уходить в иной мир с ношей на душе — преступница». Эту речь жительница села Шипуново Лидия Шевченко подготовила для судебного заседания по делу о дискредитации ВС РФ, в котором фигурирует виновной. Но произнести ее так и не смогла — не дали слово, рассказывает пенсионерка. Мы поехали в райцентр и узнали, как живет бабушка, которая предстала перед судом за стихи в «Одноклассниках».

Не вписалась

Шипуново — районный центр. Население здесь — около 13 тыс. человек. Деревянные, покосившиеся от времени дома. Кирпичных построек по пути встречается немного. Дороги — месиво из грязи и снега. Что ехать, что идти скользко.

Люди здесь трудятся в сельскохозяйственной сфере или продавцами в магазинах. Многие уезжают на заработки в Барнаул или еще дальше — в другие города Сибири.

Мужчины, как рассказала Лидия Александровна, нередко идут служить по контракту: «Деньги там платят приличные, а тут 15 тыс. рублей — потолок. Ребятишек же надо рожать уже в нормальных условиях и вообще вставать на ноги как-то».

Лидия Александровна Шевченко. Предоставлено altapress.ru.

В одном из таких небольших кирпичных домов с огородом, сейчас заметенным снегом, и живет Лидия Александровна вместе с супругом Петром Гавриловичем. Мужа она называет ласково: «дед». Они вместе полвека: двое детей, трое внуков.

Когда Лидия Александровна публикует очередное стихотворение в «Одноклассниках», муж ей говорит: «Опять нарываешься». Над штрафом в 30 тыс. рублей теперь смеются вместе: «Вот и вляпалась».

При шипуновской библиотеке есть поэтический клуб. Шевченко туда тоже ходила какое-то время. Народу собиралось много. Каждый громко и с выражением читал свое произведение, а публика после высказывалась.

Семья Шевченко. Предоставлено altapress.ru.

Лидию Александровну никогда не хвалили. «Все писали там про любовь, про природу, а я только про политику и экономику. В общем, не вписалась», — говорит со смехом.

«Не вписываться» для нее, кажется, привычная участь.

Женщина вспоминает: «Где-то в марте, еще снег лежал, прошла у нас в селе акция в поддержку происходящего на Украине. Мужики понаклеили себе на машины эти символы и проехали по главной улице. Потом появился пост в „Одноклассниках“, в сельской группе. Мой комментарий удалили».

Рабочий стол , компьютер , социальные сети СС0

Поэтесса на пенсии

В зале, куда меня проводила хозяйка, накрыт большой стол. Лидия Александровна встречает меня, как истинная бабушка, чаем с блинами. Напротив обеденного — стол с зеркалом. На полочке — флаконы духов. Девочка и в 75 лет девочка.

Рядом компьютер. Он включен почти всегда и показывает одну и ту же картинку — профиль Шевченко в «Одноклассниках». По современным меркам, она блогер местного уровня: полторы тысячи друзей, несколько сотен подписчиков по всей стране. И они только прибывают. В друзья Лидия Александровна добавляет не всех.

Пенсионерка свою позицию фоловерам не доказывает, спорить не любит.

Спартакиада пенсионеров в Шипуново.

Если видит, что взгляды не сходятся, желает всего доброго и прощается: «Я раньше пыталась кому-то что-то вдолбить, потом поняла, что бесполезно. Нервы больше не трачу. В мои годы их у меня не так много». Особенно дерзкие пользователи подлежат блокировке, делится пенсионерка.

С единомышленниками Лидия Александровна общается, в основном, через стихотворения, которые публикует на своей странице. Поэзией увлекается больше десяти лет.

«Помню, в школе еще в литературный кружок ходила. Потом бросила, а после жизнь завертелась: институт, работа, свадьба. Дети растут, поэтому все, наверное, не до того было. А на пенсии вот заново началось», — рассуждает Шевченко.

Лидия Александровна Шевченко. Предоставлено altapress.ru.

И в дверь постучали

«Я свои стихи не запоминаю. И тот, за который оштрафовали, наизусть даже не вспомню. Вообще, они мне во сне на ум приходят. В спальне возле кровати специально блокнот и ручка лежат. Запишу утром, а потом публикую. Но не все, конечно», — такой алгоритм творчества у шипуновской поэтессы.

Она следовала ему и утром 14 октября, в день, когда выложила то самое стихотворение «дискредитирующее действия ВС РФ».

Лидия Александровна читает мне его вслух. Волнуется, иногда сбивается и допускает большие паузы — чувств у автора так много, что они мешают дышать.

Митинг в Шипуново Олег Богданов

«Получается, мне оно пришло, когда мобилизация началась. В Шипунове почти в каждый дом постучали с повесткой», — продолжает женщина.

Через несколько дней после того, как четверостишия появились на странице пенсионерки в «Одноклассниках», постучались и к ней.

Лидия Александровна надевает очки, чтобы еще раз перечитать постановление суда по ее делу, и рассказывает: «Пришли сотрудники прокуратуры. Мы тут, в селе, понятно, все друг друга знаем. Один мне говорит: «У вас же такой слог хороший! Что же вы про любовь не пишете? А я ему: не могу про любовь».

Козы в Шипуново. Олег Богданов

В беседе с органами Лидия Александровна ссылалась на 29 статью Конституции РФ и говорила, что в стихотворной форме просто выражает свое мнение, на которое, как свободный человек, имеет право.

Почетный гражданин района

На 75-летнюю Лидию Александровну составили протокол об административном правонарушении. «Говорили, что, возможно, заведут уголовное дело. Но ограничились «административкой», — смеется.

Как выяснилось потом, стражи порядка заинтересовались творчеством пенсионерки после звонка местной жительницы.

Спартакиада пенсионеров в Шипуново.

О ней Лидия Александровна говорит: «Есть у меня одна хорошая знакомая. А теперь, вернее, была. Мы с ней вместе в поэтический клуб ходили. У нее много стихов и даже прозу писать может. Мы с ней как-то раз на двоих первое место поделили в конкурсе стихов к новому году. Она — почетный гражданин района. Не то, чтобы прямо дружили с ней, но общались нормально. Это потом уже я все про нее поняла».

Эта знакомая совершила два звонка в прокуратуру Шипуновского района, рассказав о «вольных» стихах своей коллеги. Правоохранители среагировали.

Справка о шизофрении

26 октября в Шипуновском районном суде состоялось слушание по делу Лидии Александровны Шевченко. Бабушка готовилась: пила успокоительные, писала речь.

Суд , Фемида. unsplash.com.

— Как вы думаете, уважаемые присутствующие, кто они — люди, которые пишут стихи?

— Талантливые, одаренные личности!

— Да нет же. Их сочиняют шизофреники. Таким образом, я — шизофреник.

Такой диалог состоялся между Лидией Александровной и сотрудниками прокуратуры во время предварительного заседания 23 октября. После этого основное перенесли.

По словам пенсионерки, правоохранители собирали сведения в местной больнице о том, не имеет ли подсудимая психиатрического диагноза. Узнали, что все в норме.

Лидия Александровна Шевченко. Предоставлено altapress.ru.

Из души крик

Из непроизнесенной речи Лидии Александровны Шевченко: «Когда на Украине, где живут мои родственники, рвутся снаряды, я психологически и духовно к этому не готова. Вот и рвется из души крик».

Женщина рассказывает, что у нее есть близкие в Кременчуге, Львове и других городах.

В суде она сказала то же самое, что и при составлении протокола. Про Конституцию России и право на личное мнение о чем бы то ни было. Шевченко признали виновной по статье 20.3.3 коАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

Судебные иски. Суд. Документы. Pixabay.com

Из судебного постановления по делу: «Так, указанное право, закрепленное в части 1 статьи 29 Конституции Российской Федерации, не является абсолютным и в силу части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации может быть ограничено федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

«Мы с прокурором надеялись, что с меня взыщут тысяч 15, не больше. Но, поскольку я не признала вину, смягчать не стали», — вспоминает Шевченко.

«Колония недалеко»

Звонившая в районную прокуратуру жительница села Шипуново в деле Лидии Александровны значится свидетелем. Однако на заседание так и не пришла.

Железная дорога. Станция Шипуново. сибфоут.мвд.рф

«Я так ее и не видела по-человечески, — снова улыбается пенсионерка. — Один раз она по улице шла, далеко. Как меня заметила — отвернулась. Думаю, мне ей нечего сказать».

На апелляцию женщина подавать не собирается. Уверена, что это бесполезно: «Если уж мне в первый раз не дали объясниться, то во второй — тем более».

Неугодное стихотворение Лидия Александровна со своей страницы в «Одноклассниках» удалила после судебного постановления. Однако прекращать творческую деятельность не намерена: «Мне 75 лет. Меня уже не переделать».

Документы. altai-krai.sledcom.ru

О случившемся пенсионерка быстро оповестила свою аудиторию. Те разделились на два лагеря: «Не переживайте, поможем» и «Мало вам дали». Первые звонили со словами поддержки. Вторые советовали готовиться к переезду в тюрьму. Насчет этого Лидия Александровна шутит: «А у нас тут женская колония недалеко».

Местная газета «Степная новь» и вовсе запретила для Шевченко комментирование своих постов в соцсетях. Но пенсионерка не злится: «Их понять можно. Вдруг тоже оштрафуют».

Насмотрелась

Лидия Александровна Шевченко училась на физико-математическом в политехе. Но не закончила. Спустя время, получила образование бухгалтера. После работала в магазинах, мелких конторах.

Лидия Александровна Шевченко. Предоставлено altapress.ru.

Затем попала на одну из алтайских нефтебаз сети «Алтайнефтепродукт». Дослужилась до главного бухгалтера. Ее муж трудился там же.

Она говорит: «Меня всегда интересовало, куда уходят бюджетные средства. Откуда у нас столько олигархов и как во всем этом жить простым людям. А как они живут, я вдоволь насмотрелась. Весь край объездила с проверками. Мне хватило».

Пенсия у Лидии Александровны и Петра Гавриловича — около 40 тыс. рублей на двоих. На оплату штрафа по закону отведено два месяца. Поэтому они не испугались.

Семья Шевченко. Предоставлено altapress.ru.

«У меня уже шизофрения», — смеется она. И в очередном «приступе» после нашей встречи пишет такие строки.

Неважно: стих ли написал

Или отметил ролик,

Кого-то сверху поругал,

Хоть ты не алкоголик.

Иль мненье высказал свое,

Законное ПО ПРАВУ.

Ни чье-то из ТВ,…СВОЕ,

кому-то не по нраву…

И тот «правдивец» накатал

На твой роток телегу.

Тебе, конечно, не сказал,

Не смог — он ведь белее снегу.