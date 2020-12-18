Еще 15 ковидных пациентов не удалось спасти в Алтайском крае

Число тяжелобольных пациентов составило 467 человек, 147 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
В госпиталях с коронавирусом лечатся 2 273 человека, 1 181 — с вирусной пневмонией. 133 человека без симптомов наблюдаются дома, 589 на дому долечиваются от пневмонии.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 30 117 человек. Выздоровели всего 26 403 человека. Умерло 1 360 пациентов.
В резервном коечном фонде чуть более тысячи мест.
Новые случаи
- Барнаул — 65,
- Рубцовск — 20,
- Бийск — 18,
- Заринск — 10,
- Локтевский район — 8,
- Новоалтайск, Славгород, Яровое — по 6 заболевших,
- Первомайский район — 5,
- Алейск, Белокуриха, Рубцовский, Шипуновский районы — по 4 заболевших,
- Волчихинский, Завьяловский, Мамонтовский, Михайловский, Тогульский районы — по 3 заболевших,
- Алейский, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Егорьевский, Калманский, Ключевский, Кулундинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Ребрихинский, Тальменский, Топчихинский, Третьяковский, Усть-Пристанский районы — по 2 заболевших,
- Залесовский, Заринский, Кытмановский, Поспелихинский, Родинский, Романовский, Советский, Суетский, Табунский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский район — по 1 заболевшему.