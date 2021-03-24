Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 марта 0°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь
75

Еще 11 ковидных пациентов скончались в Алтайском крае за сутки

По 108 человек заразилось и вылечилось от коронавируса за сутки в Алтайском крае. Умерло за этот же период 11 человек, сообщили 24 марта в оперштабе.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
CC0

На лечении в ковидных госпиталях находятся 1 282 человека с коронавирусом и 390 пациентов с вирусной пневмонией. В тяжелом состоянии 299 больных, из них 96 на аппаратах ИВЛ.

Минздрав края держит в резерве 474 свободных койки.

Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии составляет 46 403 человека, в том числе 3 188 детей.

Выздоровели всего 41 464 человека. Умерло 2 615 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 34,
  • Рубцовск — 11,
  • Бийск — 8,
  • Яровое — 5,
  • Камень-на-Оби,
  • Егорьевский район — по 4 заболевших,
  • Новичихинский, Поспелихинский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
  • Алейск, Бийский, Благовещенский, Змеиногорский, Калманский, Краснощековский, Кулундинский, Курьинский, Мамонтовский, Романовский, Рубцовский, Славгород, Табунский районы — по 2 заболевших,
  • Ельцовский, Зональный, Локтевский, Ребрихинский, Усть-Пристанский, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевших.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость