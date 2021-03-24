Еще 11 ковидных пациентов скончались в Алтайском крае за сутки

По 108 человек заразилось и вылечилось от коронавируса за сутки в Алтайском крае. Умерло за этот же период 11 человек, сообщили 24 марта в оперштабе.

На лечении в ковидных госпиталях находятся 1 282 человека с коронавирусом и 390 пациентов с вирусной пневмонией. В тяжелом состоянии 299 больных, из них 96 на аппаратах ИВЛ.

Минздрав края держит в резерве 474 свободных койки.

Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии составляет 46 403 человека, в том числе 3 188 детей.

Выздоровели всего 41 464 человека. Умерло 2 615 пациентов.

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