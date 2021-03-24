Еще 11 ковидных пациентов скончались в Алтайском крае за сутки

На лечении в ковидных госпиталях находятся 1 282 человека с коронавирусом и 390 пациентов с вирусной пневмонией. В тяжелом состоянии 299 больных, из них 96 на аппаратах ИВЛ.
Минздрав края держит в резерве 474 свободных койки.
Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии составляет 46 403 человека, в том числе 3 188 детей.
Выздоровели всего 41 464 человека. Умерло 2 615 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 34,
- Рубцовск — 11,
- Бийск — 8,
- Яровое — 5,
- Камень-на-Оби,
- Егорьевский район — по 4 заболевших,
- Новичихинский, Поспелихинский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
- Алейск, Бийский, Благовещенский, Змеиногорский, Калманский, Краснощековский, Кулундинский, Курьинский, Мамонтовский, Романовский, Рубцовский, Славгород, Табунский районы — по 2 заболевших,
- Ельцовский, Зональный, Локтевский, Ребрихинский, Усть-Пристанский, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевших.