Еще на нескольких маршрутах в Барнауле повысят цены на проезд

- № 18, 27, 58, 144 и 144к — 28 рублей (с 7 июня),
- № 120 и 121 — 28 рублей (с 8 июня),
- № 73 — 30 рублей (с 9 июня),
- № 29 — 26 рублей (с 12 июня),
- № 6, 41, 78 — 26 рублей (с 15 июня),
- № 50 — 26 рублей (с 21 июня).
Предприниматели обосновывают это «значительными капиталоемкими мероприятиями по обновлению автотранспорта, а также значительным повышение цен на расходные материалы».
Всего из 82 муниципальных маршрутов Барнаула перевозки по нерегулируемым тарифам осуществляют 22 автобусных маршрута. Стоимость проезда в них составляет 25 рублей.