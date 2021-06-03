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Жизнь

Еще на нескольких маршрутах в Барнауле повысят цены на проезд

В нескольких маршрутках в Барнауле в июне поднимут цену на проезд, сообщили в администрации города.

Маршрутки в Барнауле.
Маршрутки в Барнауле.
barnaul.org
  • № 18, 27, 58, 144 и 144к — 28 рублей (с 7 июня),
  • № 120 и 121 — 28 рублей (с 8 июня),
  • № 73 — 30 рублей (с 9 июня),
  • № 29 — 26 рублей (с 12 июня),
  • № 6, 41, 78 — 26 рублей (с 15 июня),
  • № 50 — 26 рублей (с 21 июня).

Предприниматели обосновывают это «значительными капиталоемкими мероприятиями по обновлению автотранспорта, а также значительным повышение цен на расходные материалы».

Всего из 82 муниципальных маршрутов Барнаула перевозки по нерегулируемым тарифам осуществляют 22 автобусных маршрута. Стоимость проезда в них составляет 25 рублей.

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