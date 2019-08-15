Еще один голливудский актер хочет получить российское гражданство

Актер Эрик Робертс во время международного турнира по боевому самбо в Сочи рассказал РИА Новости, что хотел бы получить второе гражданство — российское.

Робертс — обладатель черного пояса по тхэквондо, он стал почетным гостем десятого юбилейного международного турнира по профессиональному боевому самбо «Платформа S-70» в Сочи.

«Я очень люблю боевые искусства, бойцов, и поэтому я приехал в Россию, чтобы увидеть прекрасный вечер поединков … Я хочу получить второе гражданство, и оно будет российское! Я никак не дождусь, когда получу российское гражданство», — сказал Робертс.

Актер неоднократно посещал Россию и признается, что ему нравится страна. «Россия — это очень романтично. Она напоминает мне Америку … Мы все любим свою страну. В каждой стране своя прекрасная жизнь», — отметил актер.

Российское гражданство уже получили звезды спорта и кино — американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон, американский актер и продюсер Стивен Сигал, южнокорейский конькобежец Виктор Ан, сноубордист Вик Уайлд, американский боксер Рой Джонс-младший, французский актер Жерар Депардье.

Чем известен Эрик Робертс

Номинант на премии «Оскар» и «Золотой глобус», старший брат Джулии Робертс. Снялся более чем в 400 кинолентах. Его самые известные роли последних лет — в фильмах «Нападение на Уолл-стрит», «Неудержимые», «Темный рыцарь», «В одну сторону», «Национальная безопасность».