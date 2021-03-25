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25 марта
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Жизнь

Еще один юморист и шоумен пожаловался на крохотную пенсию

Если бы в свое время юморист Ефим Шифрин согласился на присуждение ему звания народного артиста РФ, его пенсия была бы сегодня значительно выше. Об этом сам артист заявил в интервью изданию Starhit.

Ефим Шифрин
Ефим Шифрин
www.instagram.com/koteljnik/

Шифрин подчеркнул, что сегодня в качестве пенсии получает 13 тыс. рублей каждый месяц. Он признался, что ему приходится продолжать работать, в противном случае выплаты были бы больше.

Деньги от государства юморист хранит на книжке, поскольку, по его словам, прожить на эти средства в Москве крайне сложно.

«Прожить на такие деньги, понятное дело, в Москве невозможно», — отметил Шифрин.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

По его словам, если бы ему присвоили народного артиста, то его пенсия была бы на 30 тыс. рублей больше. Артист подчеркнул, что раньше воспринимал всевозможные привилегии от государства как пережитки советского прошлого.

Подать заявление на присуждение звания ему советовали в Театре Эстрады, но он отказался. Сегодня Шифрин о своем поступке жалеет.

Сколько получают другие

Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ опубликовали размер пенсий, которые получают отечественные звезды эстрады.

Так, певице Лолите ежемесячно начисляют 21 тыс. рублей, Софии Ротару на Украине в пересчете на рубли — 16 тыс., Алле Пугачевой без надбавки московских властей — 17 тыс. рублей.

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