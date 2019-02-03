Известная советская актриса обвинила режиссера Гайдая в «повышенном внимании»

Советская и российская актриса Светлана Светличная в эфире программы «Выход и люди» рассказала, что на съемках фильма «Бриллиантовая рука» постановщик Леонид Гайдай проявлял к ней слишком «навязчивое» внимание, сообщила «Газета.ru».

Артистка рассказала, что постановщик лично пригласил ее на пробы для съемок в фильме «Бриллиантовая рука». «Поначалу мне было приятно, как меня позвали и одели для кинопробы, но со стороны Гайдая внимание иногда было навязчивым», — отметила Светличная.

78-летняя актриса отметила, что Гайдай проявлял к ней «повышенный интерес». Кинематографист настолько вдохновился образом ее героини — роковой соблазнительницы Анны Сергеевны, что даже лично выбрал для нее наряд — белые брюки и яркую малиновую блузку.

Светличная также рассказала, что после знаменитой откровенной сцены из фильма, где актриса предстала в одном бикини, она начала получать «горы писем». Сам Гайдай, которого часто упрекали в чрезмерном эротизме некоторых эпизодов, подчеркивал, что в этом нет ничего зазорного, и бикини — то, что каждый зритель может видеть летом на пляже.

«Он действительно продумывал мой образ, но, например, танец с Никулиным стал импровизацией. После такой роли я стала получать горы писем и от офицеров, и от уголовников, это нормально», — заявила актриса.

Напомним, ранее Леонида Гайдая в «чрезмерном внимании» обвинила актриса Наталья Варлей. По ее словам, режиссер пытался войти в ее номер гостиницы и поцеловать.