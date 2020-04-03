Еще одну больницу в Барнауле перепрофилировали из-за коронавируса

Горбольницу № 4 в Барнауле (ул Юрина, 166а) перепрофилировали на прием только пациентов с пневмонией. Об этом на фоне слухов о закрытии учреждения на карантин заявил региональный минздрав.

Слухи пошли от якобы работников больницы, которых закрывают на карантин из-за обнаружения в учреждении коронавирусных больных.

В министерстве здравоохранения Алтайского края рассказали, что ни одного больного с Covid-19 в больнице нет. Все поступающие пациенты в обязательном порядке тестируются на коронавирус, так как именно пневмония может быть осложнением от нового вируса.

«В случае положительного результата медицинские работники больницы, которые попадут в число контактных, будут вынуждены остаться на рабочем месте на изоляцию. Об этом их проинформировали и попросили быть готовыми к развитию любой ситуации», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, какие больницы в крае могут сменить профиль из-за пандемии коронавируса.

Где будут открыты инфекционные госпитали

Городские больницы № 4 , № 5 и № 11 Барнаула (№ 4 и № 5 уже перепрофилированы)

№ 5 и № 11 Барнаула (№ 4 и № 5 уже перепрофилированы) Городская больница № 2 Бийска,

Городская больница им. Л.Я. Литвиненко Новоалтайска,

Городская больница № 3 Рубцовска,

Каменская ЦРБ,

ФГБУЗ «Медсанчасть № 128».

Все пациенты с подтвержденным Covid-19 находятся в Горбольнице № 5.