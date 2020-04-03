Еще одну больницу в Барнауле перепрофилировали из-за коронавируса

Слухи пошли от якобы работников больницы, которых закрывают на карантин из-за обнаружения в учреждении коронавирусных больных.
В министерстве здравоохранения Алтайского края рассказали, что ни одного больного с Covid-19 в больнице нет. Все поступающие пациенты в обязательном порядке тестируются на коронавирус, так как именно пневмония может быть осложнением от нового вируса.
«В случае положительного результата медицинские работники больницы, которые попадут в число контактных, будут вынуждены остаться на рабочем месте на изоляцию. Об этом их проинформировали и попросили быть готовыми к развитию любой ситуации», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, какие больницы в крае могут сменить профиль из-за пандемии коронавируса.
Где будут открыты инфекционные госпитали
- Городские больницы № 4, № 5 и № 11 Барнаула (№ 4 и № 5 уже перепрофилированы)
- Городская больница № 2 Бийска,
- Городская больница им. Л.Я. Литвиненко Новоалтайска,
- Городская больница № 3 Рубцовска,
- Каменская ЦРБ,
- ФГБУЗ «Медсанчасть № 128».
Все пациенты с подтвержденным Covid-19 находятся в Горбольнице № 5.