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3 апреля 7°C
Коронавирус

Еще одну больницу в Барнауле перепрофилировали из-за коронавируса

Горбольницу № 4 в Барнауле (ул Юрина, 166а) перепрофилировали на прием только пациентов с пневмонией. Об этом на фоне слухов о закрытии учреждения на карантин заявил региональный минздрав.

Коронавирус. Врач.
Коронавирус. Врач.
СС0

Слухи пошли от якобы работников больницы, которых закрывают на карантин из-за обнаружения в учреждении коронавирусных больных.

В министерстве здравоохранения Алтайского края рассказали, что ни одного больного с Covid-19 в больнице нет. Все поступающие пациенты в обязательном порядке тестируются на коронавирус, так как именно пневмония может быть осложнением от нового вируса.

«В случае положительного результата медицинские работники больницы, которые попадут в число контактных, будут вынуждены остаться на рабочем месте на изоляцию. Об этом их проинформировали и попросили быть готовыми к развитию любой ситуации», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, какие больницы в крае могут сменить профиль из-за пандемии коронавируса.

Где будут открыты инфекционные госпитали

  • Городские больницы № 4, № 5 и № 11 Барнаула (№ 4 и № 5 уже перепрофилированы)
  • Городская больница № 2 Бийска,
  • Городская больница им. Л.Я. Литвиненко Новоалтайска,
  • Городская больница № 3 Рубцовска,
  • Каменская ЦРБ,
  • ФГБУЗ «Медсанчасть № 128».

Все пациенты с подтвержденным Covid-19 находятся в Горбольнице № 5.

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